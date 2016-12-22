Иностранцы выкупили три четверти российских евробондов в евро

Среди покупателей последнего выпуска российских евробондов 75% нерезидентов, рассказали в ВТБ. Еврооблигации сроком на семь лет на общую сумму €1 млрд с доходностью 3% годовых Минфин разместил накануне

Юрий Соловьев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Три четверти последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд с доходностью 3% годовых выкупили иностранцы. Об этом, выступая на форуме «Россия зовет», рассказал член правления ВТБ Юрий Соловьев, передает корреспондент РБК.

​«ВТБ Капитал» выступил организатором размещения. «Доля иностранных участников превысила 75% в этом размещении, что [в] очередной раз подчеркнуло большой интерес со стороны инвесторского сообщества к России как к эмитенту облигаций», — сказал Соловьев. Откуда именно и гражданами каких стран были покупатели, он не уточнил.

Евробонды сроком на семь лет на общую сумму €1 млрд с доходностью 3% годовых Минфин разместил накануне. Впервые с 2013 года бумаги были номинированы в евро, дата погашения — 4 декабря 2025 года.

Еврооблигации на €750 млн, размещенные пять лет назад под 3,625% годовых, должны быть погашены в сентябре 2020 года. По оценкам ЦБ, до последнего размещения обязательства государства перед нерезидентами в евро в структуре внешнего долга составляли $0,1 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом, у иностранцев находится около 10% выпуска, остальные 90% держат резиденты России.

В марте этого года, еще до введения США нового пакета санкций против российских бизнесменов — глав государственных и частных компаний, российский Минфин также выходил на рынок международных заимствований. Он разместил два выпуска евробондов в американской валюте на $4 млрд. Инвесторам, в частности, были предложены 11-летние суверенные еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%.