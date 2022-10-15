Путин дал ЦБ право выдавать разрешение на вывоз валюты из страны в размере более $10 тыс.

Путин дал ЦБ право выдавать разрешение на вывоз из страны более $10 тыс.

Фото: Pascal Deloche / Godong / Global Look Press

Президент России Владимир Путин наделил Центробанк полномочиями выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере более $10 тыс. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка России».

РБК направил запрос в ЦБ.

Путин запретил вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 тыс. с 2 марта. Раньше это было возможно при условии, что сумма декларируется на таможне.

6 марта, ЦБ ограничил переводы за границу физическими лицами — резидентами до $5 тыс. в месяц в пользу физлиц-нерезидентов, включая родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии.

Спустя месяц Банк России установил на полгода новые пороги по суммам переводов средств за границу для физических лиц. За один месяц человек мог перевести за рубеж со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

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