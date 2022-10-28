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Набиуллина анонсировала дополнительные дискуссии по цене «Открытия»

ЦБ продолжит обсуждать стоимость банка «Открытия» с покупателем. Ранее оценщик сделки назвал возможную стоимость банка в диапазоне 359–386 млрд руб. Сделка должна завершиться до конца года, сказала Набиуллина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оценка стоимости банка «Открытие» еще будет обсуждаться с покупателем банка и дискуссии по стоимости актива продолжатся. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, отвечая на вопрос РБК. ЦБ планирует продать «Открытие» группе ВТБ.

«Мы будем вести с покупателем дискуссии о цене. Эти дискуссии будут проводиться, и в любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время. Конечно, на основе оценки оценщика», — сказала Набиуллина. Она добавила, что пока отчет по оценке не поступил в Фонд консолидации банковского сектора, который занимался оздоровлением банка «Открытие».

Рыночная стоимость 100% акционерного капитала группы «Открытие» находится в диапазоне 359–386 млрд руб., писал ранее РБК со ссылкой на материалы презентации оценщика, аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte). Оценка дана по состоянию на 30 июня 2022 года. На момент начала процедуры, в июле, третий квартал еще не закончился, и оценщик мог получить отчетность группы только по итогам полугодия.

В апреле 2022 года президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил премьеру Михаилу Мишустину присоединить к ВТБ «Открытие» и крымский РНКБ. Глава «Открытия» Михаил Задорнов идею консолидации не поддерживал.

ЦБ завершил санацию «Открытия» в 2017 году и после этого не раз заявлял о намерении продать актив, в том числе планировал разместить пакет акций банка на бирже (IPO). Сделка откладывалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в феврале 2022-го «Открытие» попало под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. В этих условиях продажа группы банку ВТБ — практически единственный для регулятора вариант реализовать актив, поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что Банк России рассматривает только вариант продажи «Открытия» «по рыночной оценке», а не передачи в пользу ВТБ.

«Базовая оценка в целом, наверное, завершена. Но дискуссия по каким-то конкретным позициям еще до конца не закончена», — говорил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что рассчитывает найти компромисс с ЦБ по цене актива. «Я планирую в ближайшее время встретиться с руководством Центрального банка. Я думаю, у нас буквально неделю-полторы займет окончательно «дотереть» имеющиеся [вопросы]», — добавил он.

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