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Набиуллина отменила выступление на банковском форуме в Казани

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не примет участия в Международном банковском форуме в Казани, хотя до этого была традиционным спикером мероприятия, сообщили источники РБК и Frank Media
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не будет принимать участие в XIX Международном банковском форуме, который 21 сентября стартовал в Казани, рассказали РБК три источника на финансовом рынке. Об отказе Набиуллиной от участия в форуме также сообщило издание Frank Media.

Набиуллина по-прежнему заявлена в программе мероприятия, согласно которой 22 сентября она должна выступить на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики». РБК направил запрос в ЦБ.

Глава российского ЦБ является постоянным участником форума. Она выступала с докладами и участвовала в панельных дискуссиях и сессиях как минимум на последних четырех Международных банковских форумах (проводятся ежегодно), следует из информации на сайте ЦБ и архивных программ мероприятия.

Последний раз существенные изменения в программу мероприятий для главы Банка России вносились в марте 2022 года, когда Набиуллина впервые за два года не стала проводить пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, ограничившись заявлением.

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Эльвира Набиуллина

Тогда пресс-конференция была отменена на фоне слухов о возможном увольнении Набиуллиной с поста главы ЦБ. Об этом, в частности, писал Bloomberg со ссылкой на четыре источника. Однако Набиуллина осталась на своем посту. В марте президент Владимир Путин предложил переназначить ее на новый срок. Спустя месяц Госдума утвердила это предложение.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Маргарита Мордовина
Эльвира Набиуллина Банк России
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