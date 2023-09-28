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Платежный сервис из Китая начал поиск партнера для запуска в России

Китайская платежная компания Helipay начала переговоры о расчетах с Россией
Китайская платежная компания Helipay ищет среди российских банков партнера для организации международных расчетов между китайскими предпринимателями и Россией. Однако пока ее модель работы противоречит российскому законодательству
Фото: Cancan Chu / Getty Images
Фото: Cancan Chu / Getty Images

Китайская платежная компания Helipay ведет переговоры с тремя российскими банками для организации трансграничных расчетов между компаниями двух стран. Об этом рассказал директор по развитию в России и странах СНГ компании Helipay Рустем Закирзянов на международном банковском форуме, который проводит Ассоциация банков «Россия».

«[Helipay] нужно, чтобы банк [в России] предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. Китайские клиенты должны суметь заплатить в Россию деньги, или мы должны заплатить [в Китай] и очень быстро. [Helipay] планирует, что, когда получит такую возможность, то очень бурно заведет огромную массу предпринимателей, малые предприятия, ИП и другие китайские предприятия для сотрудничества с Россией», — рассказал Закирзянов. Он добавил, что сейчас для Китая является огромной проблемой проведение расчетов с Россией. Например, платежи за автомобили могут идти месяцами.

Helipay в настоящее время ведет переговоры с тремя кредитными организациями, уточнил Закирзянов в кулуарах форума: «Один серьезный (системно значимый. — РБК), два поменьше. Названия не скажу, не могу».

При этом для работы Helipay в России необходимы законодательные поправки, которые позволят не банку, а платежной компании заключить корреспондентский договор с кредитной организацией, продолжает Закирзянов. «Это противоречит нашему законодательству — наши банки могут заключать корреспондентские отношения только с банками. Если мы как-то поправим это, подумаем, как это сделать, может, они филиал откроют [в России], и мы как-то выйдем из этой ситуации», — рассуждает Закирзянов. Согласовать детали нужно с Банком России, добавил он.

Как указано на официальном сайте компании, Helipay была создана в 2013 году и имеет лицензию для ведения платежного бизнеса, выданную Народным банком Китая. По словам Закирзянова, Helipay специализируется на проведении переводов и платежей, в том числе на трансграничных платежах для малого и среднего бизнеса.

Проблемы у России с международными расчетами начались весной 2022 года, когда были введены масштабные санкции западных стран против финансовой системы. Из крупнейших банков под различными ограничениями западных стран (санкции, отключение от SWIFT, недоступность валютных переводов) находятся Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, «Открытие», Газпромбанк, Росбанк и МКБ. Также с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России. Это привело к тому, что банки под санкциями или полностью свернули направление международных переводов, или настроили альтернативные способы их проведения. Например, Сбербанк осуществляет международные переводы в ограниченный список стран преимущественно в рублях.

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Сейчас механизм международных расчетов индивидуален по каждому направлению и зависит от нескольких параметров, в том числе от юрисдикции и от того, как на этом направлении работают банки, экспортеры и импортеры. При этом бизнес за последний год «в хорошем смысле протоптал разные тропки» к финансовым и торговым партнерам, говорил директор департамента организации международных расчетов ЦБ Михаил Ковригин.

В России работает китайская платежная система UnionPay, но она специализируется на платежах картой, а не на расчетах бизнеса. UnionPay никак не объявляла об ограничениях при работе с санкционными банками, но запретила им выпускать свои карты, а также принимать карты UnionPay иностранных кредитных организаций в эквайринговых сетях российских подсанкционных банков, говорили источники РБК.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
платежи санкции Китай
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