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В России появилась новая платежная система для переводов за рубеж

В России появилась новая платежная система Kwikpay для переводов за рубеж
Kwikpay зарегистрировала компания с уставным капиталом 10 тыс. руб., ее сайт заработал в августе. На нем сказано, что клиенты могут совершить переводы почти в 40 стран мира
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В реестре операторов платежных систем Центробанка России появилась новая международная платежная система «Квикпэй», следует из документа регулятора.

Оператор системы — ООО «Трубная СИВ». По данным СПАРК, она была зарегистрирована в 2019 году, ее уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор компании — Юрий Миндрин (является гендиректором еще двух организаций, а также совладельцем ООО «Деворкс», занимается разработкой приложений), а бенефициар — Ирина Хелльмих. Ей принадлежат 100% в «Трубной СИВ» и столько же в ООО «Инвестиционное развитие Большеохтинский» (компания работает в сфере аренды и управления недвижимостью).

Из информации СПАРК следует, что компания в августе зарегистрировала домен kwikpay.ru. Этот сайт действует, на нем сказано, что с помощью платежной системы можно переводить деньги на банковские карты по всему миру «без комиccии и по выгодному курсу», ее приложения доступны в AppStore и GooglePlay. На сайте перечислены 38 стран, куда можно направлять переводы, в том числе и европейские и члены СНГ.

В июле под санкции США попал банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы, с помощью которой также можно было переводить деньги в другие страны. После введения ограничений против него с «Юнистрим» перестали работать некоторые зарубежные партнеры — например, некоторые банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Казахстана.

При этом «Юнистрим» сообщал, что разработал «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме», и пообещал реализовать его «в кратчайшие сроки».

С международными переводами в России продолжает работать система «Золотая корона». На ее сайте говорится, что отправить деньги можно в более чем 50 стран. При этом система не работает с банками, попавшими под санкции.

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