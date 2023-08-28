Сбербанк предупредил об эксплуатации мошенниками «семейных ценностей»

Злоумышленники пытаются обмануть россиян, пользуясь тем, что обманутой жертве доверяют ее родственники. Вследствие этого должниками по кредитам становятся семьями. В прошлом году у клиентов банков похитили 14,1 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники сообщают клиентам банков о попытке недобросовестных сотрудников оформить кредит на его имя и предлагают самому взять заем «для исчерпания кредитного потенциала», после чего перевести средства на «безопасный счет», после чего предупреждают о риске для родственников. О схеме мошенников сообщила пресс-служба Сбербанка, документ поступил в РБК.

«Новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления: переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства», — говорится в сообщении Сбербанка.

Зампред банка Станислав Кузнецов заявил, что «семейные ценности очень важны для россиян», из-за чего мошенники начали эксплуатировать это в своих целях. Поверивший злоумышленникам человек может убедить родственников довериться им, в результате чего «несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам».

Об использовании мошенниками темы семьи предупреждали ранее в ВТБ. Там рассказали, что, если потенциальная жертва отказывается следовать предложенным инструкциям, злоумышленники переходят на агрессивный тон и угрожают связаться с родственниками жертвы, чтобы убедить в своей правдивости. На угрозах мошенники не останавливаются и действительно обзванивают родственников человека с просьбами повлиять на клиента и «спасти» семейный бюджет.

За 2022 год банковским мошенникам удалось украсть у клиентов кредитных организаций 14,1 млрд руб., сообщал Центробанк.