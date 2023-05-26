ВТБ предупредил о схеме мошенников с «давлением» на семью клиента банка

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Телефонные мошенники теперь обзванивают целые семьи, чтобы убедить их перевести средства на счета злоумышленников. О новой мошеннической схеме сообщил ВТБ.

Во время звонка потенциальной жертве мошенник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента могут быть похищены, поэтому следует предпринять меры по их защите. Если клиент банка отказывается сделать это, мошенник начинает вести себя агрессивно, угрожая позвонить родственникам клиента, чтобы таким образом убедить потенциальную жертву в своей правдивости. На угрозах мошенники не останавливаются и действительно обзванивают родственников человека с просьбами повлиять на клиента и «спасти» семейный бюджет.

«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников», — рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По его словам, из-за этого с вымогательством сталкиваются целые семьи.

Мошенники активно используют технологии социальной инженерии, предлагая оформить заявки на кредит, провести операции по картам и счетам в банке, изменить финансовый или доверенный номера телефона в банке, перевести средства на некий «безопасный» счет и др.

По данным ВТБ, за январь—апрель на клиентов банка было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2022 год банковским мошенникам удалось украсть у клиентов кредитных организаций 14,1 млрд руб., сообщал Банк России в феврале. В эту статистку входят все транзакции, проведенные с помощью электронных платежей.

Это самый высокий показатель с 2019 года. За последний год число мошеннических транзакций снизилось, но суммы хищений стали больше.

При этом регулятор указывал, что злоумышленники в большинстве случаев используют методы социальной инженерии для давления на своих жертв, обманом вынуждая людей самостоятельно переводить денежные средства на счета мошенников или раскрывать банковские сведения, позволяющие совершить хищение.