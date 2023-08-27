Пенсионерка из Приморья лишилась сбережений и жилья из-за мошенников

Пенсионерка из Владивостока лишилась денег и жилья на 14,6 млн руб из-за мошенников

Пенсионерка из Владивостока за полгода под влиянием мошенников перевела на чужие счета накопления, продала две квартиры и дачу, отдав аферистам вырученные деньги, в общем счете женщина лишилась 14,6 млн руб. Об этом сообщает МВД Приморского края.

В феврале 77-летней женщине ей позвонила неизвестная, представившийся сотрудницей Центробанка и сообщила, что для сохранности накоплений нужно снять все деньги и перевести на другие счета. Так пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн руб.

Через неделю с женщиной снова связались неизвестные. Собеседник рассказал, что некие лица взяли кредит под залог квартиры пенсионерки, и «для того, чтобы сохранить хотя бы денежные средства, необходимо срочно продать квартиру». Так пенсионерка продала две квартиры и дачу.

Общая сумма ущерба составила 14,6 млн. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Виновным грозит десять лет лишения свободы. Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.

В октябре прошлого года мошенники украли у московского пенсионера более 12 млн руб., обманом заставив его продать квартиру, оформить кредит и перевести свои сбережения. Общий ущерб от действий мошенников составил 12 млн 95 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.