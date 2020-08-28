Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры
Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщила РБК пресс-служба ведомства. КТС в России могут выносить решения по спорам между сотрудниками и работодателями, в том числе о взыскании задолженности по зарплате. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки неоднократно жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний.
Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами. Это позволит заметно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС, говорится в пояснительной записке к проекту.
В пресс-службе Минюста сообщили, что инициатива обсуждается с заинтересованными структурами. Минтруд, который курирует взаимоотношения работодателей с сотрудниками, концептуально поддерживает проект, сообщил РБК представитель министерства. Инициативу Минюста поддерживает и ЦБ, сказал его представитель. Росфинмониторинг, отвечающий за противодействие обналичиванию и отмыванию денег в банковской сфере, не ответил на запрос РБК.
Как действует канал для обналички через трудовые споры
Если банк получает лист КТС, то по закону он обязан в течение трех дней провести транзакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн руб. (предусмотрен ст. 17.14 КоАП).
В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб. по поддельному листу КТС произошел в Тинькофф Банке. После этого участники рынка заявили о проблеме фальсификации таких исполнительных документов и призвали Минюст и ЦБ пресечь схему.
Даже если обладатель удостоверения КТС пытается взыскать деньги не через банк, а через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это не снижает риски обналичивания, отмечается в пояснительной записке Минюста. Приставы не уполномочены проверять, состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре и является ли удостоверение КТС подлинным. Кроме того, такие документы легко подделать: они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии.