Минтруд предложил барьер для борьбы с обналичкой через трудовые споры

Минтруд предложил ограничить сумму взыскания, решение о котором смогут принимать комиссии по спорам между сотрудниками и работодателями. С помощью таких решений мошенники могут обналичивать деньги под видом зарплатных долгов

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Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщила РБК пресс-служба ведомства. КТС в России могут выносить решения по спорам между сотрудниками и работодателями, в том числе о взыскании задолженности по зарплате. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому деньги можно взыскать. Однако банки неоднократно жаловались, что такой механизм используется мошенниками для незаконного съема денег со счетов компаний.

Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое право он хочет оставить только за судами. Это позволит заметно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС, говорится в пояснительной записке к проекту.

В пресс-службе Минюста сообщили, что инициатива обсуждается с заинтересованными структурами. Минтруд, который курирует взаимоотношения работодателей с сотрудниками, концептуально поддерживает проект, сообщил РБК представитель министерства. Инициативу Минюста поддерживает и ЦБ, сказал его представитель. Росфинмониторинг, отвечающий за противодействие обналичиванию и отмыванию денег в банковской сфере, не ответил на запрос РБК.