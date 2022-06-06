Объем российского ФНБ вырос на 1,47 трлн руб.
Объем Фонда национального благосостояния к июню увеличился до 12,476 трлн руб., сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн руб., или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — сообщил Минфин.
На 1 мая объем ФНБ был равен 11,005 трлн руб. Таким образом, увеличение составило 1,47 трлн руб.
Минфин указал, что за май в фонд поступили €14,8 млрд, £1,58 млрд, 240,3 млрд иен, 82,9 млрд юаней и 149, 2 т золота в обезличенной форме. Они были приобретены за счет средств бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2021 год и зачислены на счета по учету средств ФНБ в иностранных валютах и золоте.
В апреле объем ФНБ составлял более 13 трлн руб.
В конце апреля министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в нынешних условиях старые бюджетные правила не могут выполняться, поэтому ведомство готовит предложения по новым правилам. По его словам, задача Минфина состоит в том, чтобы определить объем нефтегазовых доходов таким образом, чтобы минимально зависеть от внешней конъюнктуры. Основным источником финансирования расходов в ближайшее время, наряду с доходами, станет ФНБ, отметил он.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет размещать средства из ФНБ в ценных бумагах — акциях российских компаний, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.