«Сбер» досрочно прекратит выдачу ипотеки на новостройки с господдержкой

Банк исчерпал лимиты по этой льготной ипотечной программе и с 21 июня прекращает прием заявок на нее. Программа завершится 1 июля, некоторые банки еще ранее перестали оформлять заявки на ипотеку на новостройки под 8% годовых

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» с 21 июня меняет правила работы по двум льготным ипотечным программам — для IT-специалистов и на покупку жилья в новостройке с господдержкой, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Причина — исчерпание лимита выделенных на программы средств. В случае с ипотекой на новостройки с господдержкой (завершится 1 июля) прием заявок на кредиты прекращается, но если у клиента есть запись на заключение кредитного договора, то получить заем можно будет до 24 июня.

В случае IT-ипотеки будет приостановлена выдача самих кредитов, но заявки будут принимать и дальше (программа действует до конца этого года), а когда банку выделят новый лимит, то займы будут выданы.

«По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме», — отметили в «Сбере», это касается обеих программ.

Программа ипотеки с господдержкой на приобретение квартиры в новостройках была запущена в 2020 году. Согласно ее условиям можно было купить объект под 8% годовых при первоначальном взносе сначала 20%, а затем — 30%. В «Сбере» отметили, что в рамках нее выдали 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн руб.

Ранее принимать заявки в рамках этой программы перестали Промсвязьбанк (ПСБ), «Россия», «Ак Барс» и др.

Программа для IT-специалистов действует с июля 2022 года. Ставка по ней — до 5% годовых, первоначальный взнос — 20%. Максимальная сумма кредита — до 18 млн руб. в городах-миллионниках и до 9 млн руб. в других городах. С момента запуска программы Сбербанк выдал 30,7 тыс. кредитов по программе на сумму 234,4 млрд руб.

18 июня стало известно о поручении вице-премьера Дмитрия Григоренко к Минцифры и Минфину проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию выданных банками в этом году IT-ипотек из-за исчерпания лимита. Банки столкнулись с дефицитом средств, поскольку они сначала выдают заем из своих средств, а оператор программы «Дом.РФ» позднее компенсирует им затраты. Также допускалось продление программы.