ВТБ повысит ставки по ипотеке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ с 17 июня повысит ставки по основным рыночным программам ипотеки на 0,5 п.п., сообщили РБК в кредитной организации. Причиной назвали продолжение роста стоимости ОФЗ. Те, кому одобрили заявки на ипотеку до этой даты, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 13 июля включительно.

Таким образом, заемные средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов — от 17,9%).

ВТБ сохранил все действующие дисконты: 0,2 п.п. при крупном размере кредита, 0,3 п.п. — при подаче онлайн-заявки, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке или получении зарплаты на карту банка, 0,4 п.п — при подключении зарплатного проекта.

Банк также оставил без изменений ставки по льготным программам: по ипотеке с господдержкой кредиты — 7%, по «семейной» и IT-ипотеке — 6% и 5% соответственно, по Дальневосточной и «арктической» ипотеке — 2%.

Последний раз ВТБ повышал ставки по ипотеке без господдержки в конце мая. Тогда базовая ставка увеличилась на 1 п.п. и достигала от 17,5% годовых при первоначальном взносе более 30%. В банке также повысили ставки по кредитам на покупку машиномест и кладовок (до 18,6% годовых) и коммерческих помещений (19,1%).

5 июня Сбербанк повысил на 1,5% ставки по ипотеке.

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