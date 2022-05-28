Сбербанк опустил ставки по краткосрочным вкладам ниже 10%

Доходность депозитов на срок до трех месяцев в крупнейшем банке упала до 8,5% годовых без учета надбавки за подписку. 26 мая ЦБ внепланово снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 11%

Сбербанк с 28 мая снизил ставки по всей линейке вкладов, следует из информации на его сайте. Сильнее всего скорректировалась доходность по краткосрочным депозитам: ставка по основному сберегательному продукту «СберВклад» на срок от одного до трех месяцев упала на 2,5 п.п., до 8,5% годовых (при подключении подписки «СберПрайм» она составит 9,5%).

По вкладам сроком на полгода ставка снизилась с 9 до 8% годовых (без опции подписки), а по годовым депозитам — на 0,5 п.п., до 7,5%. До этого «Сбер» ухудшал условия по вкладам в начале мая.

Крупнейший банк сократил доходность сберегательных продуктов вслед за решением ЦБ: 26 мая регулятор на внеочередном заседании опустил ключевую ставку сразу на 3 п.п., до 11% годовых, не исключив снижения на ближайших заседаниях. Следующее заседание по ставке намечено на 10 июня.

Как отмечалось в комментарии Банка России, приток средств населения на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность банков остается низкой. «Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — подчеркивал регулятор.

Еще в начале апреля, после возврата ЦБ к снижению ключевой ставки опрошенные РБК аналитики и представители банков прогнозировали сокращение доходности вкладов. Они допускали, что кредитные организации в первую очередь будут ухуддать условия по краткосрочным депозитам.

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Средняя максимальная ставка в крупнейших банках России достигла пиковых 20,51% в начале марта, следует из данных ЦБ. Это произошло после того, как регулятор поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых на фоне обвала на финансовом рынке и резкого оттока средств населения из банков. С апреля российский регулятор начал снижать ставку и провел уже три раунда смягчения денежно-кредитной политики. Вслед за действиями ЦБ кредитные организации начали опускать доходность депозитов: ко второй декаде мая средняя максимальная ставка в топ-10 банках упала до 11,79% годовых.