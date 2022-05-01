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Финансы ,  
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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

Минимальная ставка по потребкредитам с 1 мая составляет 17,9%, а максимальная по рублевым вкладам — 12%. 29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 17 до 14%
Сбербанк SBER ₽128,8 +4% Купить

Сбербанк с 1 мая снизил ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков на 2 процентных пункта. Минимальная ставка по потребкредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в банке, следует из данных на сайте кредитной организации.

С этого же дня банк снизил ставки по вкладам. Теперь максимальная ставка по депозитам в рублях составляет 12% вместо 16%.

Кроме того, снизились ставки по базовым ипотечным продуктам — на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, они будут начинаться от 13,9%. Скидка на ипотеку для зарплатных клиентов составит 1 процентный пункт.

Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Финансы
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение принято на фоне понижения Банком России ключевой ставки с 17 до 14%. Как сообщил регулятор, основным аргументом в пользу смягчения политики стало замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом. Это происходит «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», отметил ЦБ.

Банк России дважды за месяц объявил о снижении ставки. В начале апреля показатель понизился с исторического максимума — 20% — до 17%.

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После решения регулятора ВТБ объявил, что с 30 апреля снизил ставки по ипотеке на 3 п.п. Заемщики смогут оформить кредит по ставке от 13,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сбербанк ставка потребительский кредит вклад
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

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