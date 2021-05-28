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Финансы ,  
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Костин рассказал о «мурашках по коже» от участия зэков в стройке БАМа

Банковское регулирование лучше проводить с помощью экономических методов, а не административных, считает глава ВТБ Андрей Костин. В пример он привел предложение привлечь заключенных к стройке, от которого идут «мурашки по коже»
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил Банку России при регулировании банковского сектора в большей степени опираться на экономические методы, а не административные. Об этом он рассказал на съезде Ассоциации банков России, передает корреспондент РБК.

«Нас, честно говоря, пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным», — прокомментировал банкир законопроект, согласно которому Банк России получит возможность с 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов, в том числе потребительских. Новый инструмент необходим ЦБ, чтобы предотвращать рост закредитованности населения. Законопроект уже внесен в Госдуму. Костин напомнил, что в банковском секторе существуют макронадбавки в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и соответствующие риск-веса.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Вообще лиха беда начало, потому что Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина, председатель Банка России] предложила, а Николай Андреевич [Журавлев, член Совета Федерации] говорит, давайте еще распространим [ограничения], мол, слабоват документ, давайте добавим другие ограничители, — продолжил Костин. — Честно говоря, сам принцип этого [регулирования] у нас вызывает некоторые сомнения. ФСИН вот предложила, чтобы зэки строили БАМ: всем будет хорошо — и зэкам, и экономике, но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился по нашей стране».

Костин отметил, что, возможно, «сравнение не совсем адекватное, но тем не менее я бы хотел, чтобы в своей регуляторике ЦБ больше опирался на экономические методы, тем более их достаточно много».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Набиуллина на съезде ассоциации рассказала, что ЦБ обеспокоен темпами роста потребительского кредитования, которые по итогам года могут составить около 20%. Это сильно выше темпа роста доходов населения. «Мы сейчас уже видим рост закредитованности. Сейчас население направляет на обслуживание кредитов почти 12% располагаемых доходов — это на 1 п.п. больше, чем было перед пандемией», — сказала глава регулятора. ЦБ, в частности, уже решил перейти к ужесточению макропруденциальных мер, которые делают для банков более дорогой с точки зрения капитала выдачу кредитов закредитованным заемщикам. Но такие меры отъедают у банков капитал и по-разному действуют на разные банки, отметила Набиуллина: те, что с большим запасом капитала, такие меры практически не дестимулируют. Законопроект, по словам главы ЦБ, уже согласован правительством.

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Во ФСИН заявляли, что работа на БАМе может стать для заключенных альтернативой отбыванию срока в местах лишения свободы. Инициатива связана с нехваткой трудовых ресурсов на стройке, которая считается масштабной и идет в местах с небольшой численностью населения. По расчетам РЖД, необходимо около 600 заключенных для участия в строительстве магистрали.

Авторы
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Павел Казарновский Павел Казарновский
ВТБ ЦБ регулирование БАМ
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