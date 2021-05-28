Костин рассказал о «мурашках по коже» от участия зэков в стройке БАМа

Банковское регулирование лучше проводить с помощью экономических методов, а не административных, считает глава ВТБ Андрей Костин. В пример он привел предложение привлечь заключенных к стройке, от которого идут «мурашки по коже»

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил Банку России при регулировании банковского сектора в большей степени опираться на экономические методы, а не административные. Об этом он рассказал на съезде Ассоциации банков России, передает корреспондент РБК.

«Нас, честно говоря, пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным», — прокомментировал банкир законопроект, согласно которому Банк России получит возможность с 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов, в том числе потребительских. Новый инструмент необходим ЦБ, чтобы предотвращать рост закредитованности населения. Законопроект уже внесен в Госдуму. Костин напомнил, что в банковском секторе существуют макронадбавки в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и соответствующие риск-веса.

«Вообще лиха беда начало, потому что Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина, председатель Банка России] предложила, а Николай Андреевич [Журавлев, член Совета Федерации] говорит, давайте еще распространим [ограничения], мол, слабоват документ, давайте добавим другие ограничители, — продолжил Костин. — Честно говоря, сам принцип этого [регулирования] у нас вызывает некоторые сомнения. ФСИН вот предложила, чтобы зэки строили БАМ: всем будет хорошо — и зэкам, и экономике, но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился по нашей стране».

Костин отметил, что, возможно, «сравнение не совсем адекватное, но тем не менее я бы хотел, чтобы в своей регуляторике ЦБ больше опирался на экономические методы, тем более их достаточно много».