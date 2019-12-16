Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Baring Vostok решил вернуть инвесторам 5 млрд руб., собранные для докапитализации банка «Восточный», посчитав, что в условиях конфликта дальнейшие инвестиции невозможны. Ранее другой акционер банка блокировал допэмиссию в суде

Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 млрд руб., которые были привлечены для осуществления дополнительной эмиссии банка «Восточный», сообщил РБК представитель фонда. «Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны», — объяснил он причину такого решения, добавив, что согласованные сроки допэмиссии истекли, а на размещение акций введен судебный запрет. За девять лет участия в капитале «Восточного» Baring проинвестировал в его развитие свыше $320 млн, сообщил представитель фонда.

В банке «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, у кипрской структуры Baring — Evison — 42% акций. Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм банком.

По иску «Финвижн» Арбитражный суд Амурской области в июне запретил и проведение допэмиссии банка. «Финвижн» тогда указывала, что допэмиссия размоет долю опционных акций с 9,9 до 6,1%, что нарушит ее права.

Дополнительный выпуск акций на 5 млрд руб. был согласован с ЦБ и зарегистрирован в октябре 2018 года. Это произошло после проверки ЦБ, по итогам которой регулятор предписал банку досоздать резервы на 16,7 млрд руб. Допэмиссия входила в финансовый план банка, касавшийся темпов его дорезервирования и докапитализации, и должна была быть проведена до апреля 2019 года. «Благодаря тому, что фонды Baring Vostok подтвердили наличие пяти миллиардов на своих счетах, был согласован срок исполнения эмиссии, которая являлась ключевым элементом плана финансовой устойчивости банка», — поясняет представитель Baring.

Однако после ареста основателя фонда Майкла Калви и его партнеров Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина по уголовному делу о хищении 2,5 млрд руб. (заведено в феврале по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова) стороны допэмиссию не согласовали. Перенос сроков объявленной допэмиссии стал формальным нарушением финансового плана банка, объясняла РБК член совета директоров «Восточного» Светлана Труханович. Из-за этого «Восточному» пришлось досрочно выполнить требование ЦБ по досозданию резервов на 12 млрд руб.