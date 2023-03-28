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Bloomberg узнал о санкциях Евросоюза против молдавских олигархов

Bloomberg: ЕС намерен ввести санкции против олигархов Молдавии из-за «дестабилизации»
Санкциям против молдавских бизнесменов мешают юридические барьеры, их планируют устранить к лету. Кишинев обвинял Москву в попытках влиять на внутреннюю политику, российская сторона обвинения отвергала
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Евросоюз намерен ввести санкции против молдавских предпринимателей, обвиняемых в дестабилизации государства, ведется работа над правовой базой для этого решения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Чиновники в ЕС планируют завершить работу над этим к июню, когда в Кишиневе запланирован саммит Европейского политического сообщества.

С предложением о европейских санкциях против молдавских бизнесменов выступали в феврале в эстонском МИДе. Министр Урмас Рейнсалу говорил, что ограничения должны быть введены против тех предпринимателей, которые угрожают безопасности Молдавии. «Они не подпадают под санкции ЕС», а попытка ввести санкции может столкнуться с юридическими препятствиями, уточнил он.

Идею создания Европейского политического сообщества предложил в прошлом мае французский президент Эмманюэль Макрон. Сообщество направлено на укрепление сплоченности, сотрудничества и диалога. В него входят все 44 государства Европы, кроме России и Белоруссии. Первый саммит состоялся в октября в Чехии, встречи лидеры стран — участниц организации планируют проводить раз в полгода.

В конце марта молдавская полиция отчиталась о раскрытии агентурной сети, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. В ведомстве уточнили, что ее контролирует российская сторона, члены сети пытались «ослабить местное прозападное правительство». С обвинениями в адрес России выступила и глава немецкого МИДа Анналена Бербок.

В том же месяце Süddeutsche Zeitung опубликовала материал со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ от 2021 года — «стратегический документ, который, предположительно, исходит из Кремля». По данным издания, Москва намеревалась до 2030 года в три фазы продвигать пророссийские настроения в Молдавии, чтобы сменить вектор ориентации страны с НАТО и Евросоюза.

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В Кремле заявили, что не в курсе о существовании такого плана. «Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которых сейчас очень много публикуется в СМИ западных. Россия всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией», — подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков. По его мнению, в Кишиневе сейчас «поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», тогда как Москва нацелена на добрые отношения со всеми.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Молдавия санкции ЕС
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