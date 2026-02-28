В ЦБ допустили смягчение политики при ужесточении бюджетного правила

Снижение базовой цены на нефть при снижении расходов бюджета может сдвинуть траекторию ключевой ставки ниже, считает советник главы ЦБ Кирилл Тремасов. По его мнению, операция против Ирана — это временный фактор для рынка нефти

Снижение цены отсечения на нефть для бюджетного правила при одновременном снижении расходов бюджета станет дезинфляционным фактором и может повлиять на траекторию снижения ключевой ставки. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«На самом деле, если вслед за снижением цены отсечения, Минфин на ту же величину сокращает и расходы бюджета, как собственно говоря и следует из логики бюджетного правила, то это станет мощным дезинфляционным фактором. Это действительно те изменения, которые могут наоборот сдвинуть траекторию ставки и ниже», — сказал Тремасов на облигационной конференции Cbonds & Smart-Lab.

О том, что правительство может ужесточить бюджетное правило, снизив цену отсечения по нефти, и решения могут быть приняты «достаточно быстро», заявил 25 февраля министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина объяснил необходимость корректировки бюджетного правила двумя факторами: необходимостью обеспечить сохранность средств ФНБ и снижением давления на валютный рынок. Перед этим вопрос снижения цены отсечения обсуждался на закрытом совещании у президента.

Опрошенные РБК экономисты сходились во мнении, что снижение цены отсечения уже в текущем году повлияет на объем валютных операций по бюджетному правилу, но сокращение плановых расходов в соответствии с новой ценой отсечения, вероятно, перспектива будущих периодов.

Bloomberg сообщал, что новая цена отсечения может быть установлена в диапазоне $45-50 за баррель. Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения, более приближенными к реальности параметрами называл $50-55 за барр. Причем изменения предполагается внедрить уже в этом году, отмечал он. Текущий план предполагает снижение цены отсечения на $1 доллар в год, начиная с этого года, когда она сократилась с $60 до $59 за баррель. Банк России недавно снизил прогноз по средней цене российской нефти на 2026 год с $55 до $45 за барр.

Комментируя военную операцию США и Израиля против Ирана и ее ожидаемое влияние на рост цен на нефть, Тремасов отметил, что вслед за такими краткосрочными всплесками может возникать сильное движение в обратную сторону. «Да, скорее всего, эти события сейчас приведут к росту цен на нефть, но логика бюджетного правила в том, чтобы цена отсечения соответствовала долгосрочной, сбалансированной цене нефти», — пояснил он. «Те перебои с поставками, которые сейчас могут возникнуть, в любом случае будут носить временный характер. И если со стороны Ирана объемы добычи сократятся, то другие страны ОПЕК могут компенсировать эти потери», — полагает он. Поэтому, по его словам, правительство ориентируется на долгосрочный прогноз — важно, чтобы цена отсечения соответствовала долгосрочным параметрам, а долгосрочная цена зависит от баланса спроса предложения в мире. Отвечая на вопрос РБК, означает ли это, что, несмотря на ситуацию вокруг Ирана, бюджетное правило все равно надо менять, Тремасов сказал: «По моему мнению, да».

«Большую часть пути по возвращению экономики на сбалансированную траекторию мы прошли. И сейчас мы сами стремимся к тому, чтобы сесть на эту траекторию без серьезных потрясений, без ухода в рецессию, без каких-то серьезных проблем для динамики различных макроэкономических параметров, и, в первую очередь, чтобы не допустить падения доходов населения», — сказал на конференции Тремасов.

На заседании в феврале Банк России снизил ключевую ставку и дал рынку достаточно мягкий сигнал, отметив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». На брифинге по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.