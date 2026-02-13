ЦБ спрогнозировал экспорт меньше $400 млрд впервые с пандемии

В 2026 году экспорт из России ожидается на уровне $399 млрд, следует из нового прогноза ЦБ. Ниже $400 млрд поставки за рубеж последний раз опускались в 2020 году. Цену на нефть на год ЦБ пересмотрел сразу на $10 - до $45 за барр.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Экспорт товаров из России в 2026 году составит $399 млрд при импорте на уровне $309 млрд, следует из среднесрочного прогноза ЦБ, обновленного 13 февраля (.pdf). По сравнению с предыдущим прогнозом показатель пересмотрен вниз на 4,8% (в октябре ожидалось, что российские поставки за рубеж будут на уровне $419 млрд).

В последний раз российский экспорт товаров был меньше $400 млрд в пандемийном 2020 году ($333,5 млрд), следует из данных ЦБ.

Ожидаемое сокращение экспорта главным образом связано со значительным понижением прогноза по цене российской нефти. В 2026 году она, по нынешнему прогнозу ЦБ, составит в среднем $45 за барр. против $56 в 2025-м. Прогноз по цене нефти на 2026 год Банк России снизил сразу на $10.

По данным Федеральной таможенной службы, на минеральные продукты (главным образом нефть, нефтепродукты, газ, уголь) в 2025 году приходилось 54% российского экспорта товаров.

На фоне низких цен на нефть власти ускорили расходование средств Фонда национального состояния в рамках бюджетного правила (предполагает продажи валюты и золота из ФНБ при цене на нефть ниже «базового» уровня - сейчас $59 за барр.). Так, только в первые два месяца 2026 года планируется израсходовать более 400 млрд руб. ликвидной части фонда. В январе, по данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть марки Urals составила $40,95 за барр.

На заседании 13 февраля ЦБ продолжил смягчение денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых. Это шестой подряд пересмотр показателя вниз в нынешнем цикле смягчения, начавшемся 6 июня 2025 года.