Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Несмотря на пандемию, рынок взыскания долгов в декабре показал сезонный рост. Россияне увеличили среднюю сумму платежа, стали чаще обещать погасить долг и в конечном счете сдерживать обещания

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 году: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК). В декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).

Под конец года выросла и контактность должников: 25% клиентов обещали оплатить задолженность — это максимальный показатель по меньшей мере за последние три года (доступны данные с 2018 по 2020 год). При этом 59% из них сдержали слово. Доля сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay), как и средний платеж, в 2020 году резко снизилась в апреле—мае, на фоне первой волны пандемии, но в декабре показатель фактически вернулся к докризисному уровню.

Почему вторая волна не повлияла на платежную дисциплину

Декабрь можно считать высоким сезоном на рынке взыскания: в этот месяц традиционно растут и сборы в целом, и отдельные операционные показатели, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель: «2020 год не стал исключением. В декабре многие получают премии, «тринадцатые зарплаты», которые могут направить на погашение долгов». Премии по итогам года получили лишь 15% россиян, хотя рассчитывали на них 37% опрошенных, показало исследование сервиса «Работа.ру» (данные есть у РБК). Больше половины респондентов (57%) отметили, что их премия не превысила 10 тыс. руб.