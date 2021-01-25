Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
ЕСПЧ счел длительное надевание наручников на пожизненно осужденных пыткой Общество, 08:21 В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендация Общество, 08:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 января Общество, 08:05 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 08:02 Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги Финансы, 08:00 Почему мировой автопром бьет тревогу из-за нехватки чипов — Bloomberg Pro, 07:52 Как возвратиться в офис из удаленки РБК и СберМаркет, 07:32 С вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины Общество, 07:23 Глава МИД Венгрии предсказал укрепление бизнес-партнерства с Россией Политика, 07:15 Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca Политика, 07:09 Глава МИД Венгрии — РБК: «Вакцина — лучший выход из ситуации» Политика, 07:00 Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 06:35 Врач объяснил связь между страхом и риском заболеть COVID-19 Общество, 06:25 Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж Финансы, 06:00
Финансы ,  
0 

Россияне стали чаще обещать коллекторам выплатить долги

Несмотря на пандемию, рынок взыскания долгов в декабре показал сезонный рост. Россияне увеличили среднюю сумму платежа, стали чаще обещать погасить долг и в конечном счете сдерживать обещания
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 году: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, данные есть у РБК). В декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года — 3,8 тыс. руб. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или МФО. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. руб.).

Под конец года выросла и контактность должников: 25% клиентов обещали оплатить задолженность — это максимальный показатель по меньшей мере за последние три года (доступны данные с 2018 по 2020 год). При этом 59% из них сдержали слово. Доля сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay), как и средний платеж, в 2020 году резко снизилась в апреле—мае, на фоне первой волны пандемии, но в декабре показатель фактически вернулся к докризисному уровню.

Почему вторая волна не повлияла на платежную дисциплину

Декабрь можно считать высоким сезоном на рынке взыскания: в этот месяц традиционно растут и сборы в целом, и отдельные операционные показатели, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель: «2020 год не стал исключением. В декабре многие получают премии, «тринадцатые зарплаты», которые могут направить на погашение долгов». Премии по итогам года получили лишь 15% россиян, хотя рассчитывали на них 37% опрошенных, показало исследование сервиса «Работа.ру» (данные есть у РБК). Больше половины респондентов (57%) отметили, что их премия не превысила 10 тыс. руб.

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Как отмечает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков, активное погашение обязательств под конец года связано с психотипом клиентов. «Я имею в виду именно российского клиента. У него ярко выражено стремление по возможности максимально решить свои проблемы до Нового года. И долги в это число входят», — пояснил он.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Пандемия все же отразилась на поведении должников, считает гендиректор «Национальной службы взыскания» (НСВ) Роман Волосников: «Многие перешли на сберегательную модель. Как следствие, в конце месяца остается больше свободных средств, которые направляются для оплаты задолженности. Все это в совокупности отразилось на росте среднего платежа как в период после окончания режима самоизоляции, так и в самом конце года».

Доходы населения сократились, но и тратить граждане стали существенно меньше, заметил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Он также обращает внимание на отношение должников к обязательствам: «Все меньше тех, кто не хочет платить из принципа. На текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями».

Почти каждый пятый звонок коллекторов пришелся на «пандемийных» должников
Финансы
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Сколько долгов россиян коллекторы выкупили у банков

По данным НАПКА, за десять месяцев прошлого года банки предложили профессиональным взыскателям долги на 220 млрд руб., что на 35% меньше, чем годом ранее. Объем закрытых сделок переуступки (то есть цессии) за тот же период 2020 года составил 193 млрд руб. В ассоциации прогнозировали, что в четвертом квартале рынок цессии вернется к росту, и за год объем предложения достигнет 380 млрд руб. — это лишь на 4,8% меньше, чем в 2019 году. По оценкам НАПКА, в 2021 году банки могут выставить на продажу долги на 480–500 млрд руб.

Ожидания от 2021 года

Ситуация на рынке взыскания в 2021 году будет сильно зависеть от состояния экономики, считают коллекторы. «Динамика реальных доходов, уровень безработицы, инфляция могут оказывать и оказывают влияние на платежное поведение наших клиентов», — отмечает Дмитраков. Он ожидает восстановления деловой активности: «Мы надеемся, что риски падения доходов и роста безработицы не будут реализованы в 2021 году».

Должники стали чаще просить коллекторов выкупить и объединить кредиты
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

Сохранение даже текущих темпов восстановления экономики будет способствовать росту основы операционных показателей коллекторов, полагает Мехтиев. По его прогнозам, средний размер платежей по долгу (в сегменте цессии) может вернуться к уровню 4–4,5 тыс. руб., а доля сдержанных должниками обещаний может вырасти до 60%. Это будет достигнуто за счет того, что в работе у коллекторов появятся «пандемийные должники». «Им хоть и потребовалось больше времени для восстановления заработка, но они готовы возобновить выплаты в полном объеме и будут досрочно закрывать долги из сэкономленных средств, даже несмотря на сокращение доходов», — поясняет президент НАПКА.

Автор
Юлия Кошкина
долги коллекторы взыскание
Материалы по теме
Банки стали раньше делиться долгами с коллекторами на фоне пандемии
Финансы
Розничные банки увеличили продажу проблемных долгов на 60%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter