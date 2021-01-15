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Финансы ,  
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В год пандемии в России произошел бум личных банкротств

Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

В 2020 году российские суды признали финансово несостоятельными более 119 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 72,6% больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (данные есть у РБК).

Всплеск банкротств оказался самым значительным фактически с момента запуска процедуры для физлиц: в 2016-м, в первый полный год действия нормы, число решений о финансовой несостоятельности выросло более чем в 22 раза, но с тех пор темпы прироста находились в диапазоне 47–57%.

Впрочем, пандемия пока не сформировала дополнительный пласт должников и бум банкротств с ней не связан, утверждает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его словам, на динамику влияют совершенствование процедуры банкротства и рост осведомленности граждан.

Начать процедуру банкротства без суда смог лишь каждый пятый желающий
Финансы
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Как следует из статистики «Федресурса», рост числа завершенных дел о банкротстве был на уровне 70% еще в первом квартале 2020 года. Во втором квартале, на фоне первой волны пандемии коронавируса в России, темпы признания должников финансово несостоятельными замедлились из-за паузы в работе судов. Однако уже в июне суды компенсировали отставание, писал РБК.

Пандемия повысила интерес общественности к теме банкротства и эффекты кризиса начнут проявляться в этом году, считает Юхнин: «Долги «вызреют» к лету, и по итогам девяти месяцев 2021 года мы увидим ускорение темпов роста количества банкротств до двукратных в годовом исчислении». Он напоминает, что в 2020 году ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги клиентов, пострадавших в кризис. «На середину декабря 2020 года это 1,7 млн кредитов гражданам. Это еще одна категория потенциальных банкротов», — считает Юхнин.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 октября 2020 года в России насчитывалось 1,16 млн потенциальных банкротов. К этой группе относятся заемщики с долгами от 500 тыс. руб., по которым просрочены платежи более чем на 90 дней. Именно они могут подать заявление о личном банкротстве в суд. С марта, когда в России началась пандемия, число потенциальных банкротов выросло на 78 тыс. человек, или 7,2%, оценили в НБКИ.

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