В год пандемии в России произошел бум личных банкротств

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В 2020 году российские суды признали финансово несостоятельными более 119 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 72,6% больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (данные есть у РБК).

Всплеск банкротств оказался самым значительным фактически с момента запуска процедуры для физлиц: в 2016-м, в первый полный год действия нормы, число решений о финансовой несостоятельности выросло более чем в 22 раза, но с тех пор темпы прироста находились в диапазоне 47–57%.

Впрочем, пандемия пока не сформировала дополнительный пласт должников и бум банкротств с ней не связан, утверждает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его словам, на динамику влияют совершенствование процедуры банкротства и рост осведомленности граждан.

Как следует из статистики «Федресурса», рост числа завершенных дел о банкротстве был на уровне 70% еще в первом квартале 2020 года. Во втором квартале, на фоне первой волны пандемии коронавируса в России, темпы признания должников финансово несостоятельными замедлились из-за паузы в работе судов. Однако уже в июне суды компенсировали отставание, писал РБК.