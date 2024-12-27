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Т-банк запланировал открыть два филиала в Китае

Т-банк запланировал открыть два филиала в Китае — в Шанхае и Сиане
Банк (бывший «Тинькофф») направил в ЦБ ходатайства о согласовании кандидатур на должность управляющих своими филиалами в Шанхае и Сиане
Фото: Арина Антонова / ТАСС
Фото: Арина Антонова / ТАСС

Т-банк (бывший «Тинькофф») планирует открыть два филиала в Китае, информация о решении совета директоров опубликована на странице Центра раскрытия корпоративной информации.

Из сообщения следует, что банк направил в ЦБ ходатайства о согласовании кандидатур на должность управляющих филиалами Т-Банка в Шанхае и Сиане.

В августе Т-банк обратился за разрешением Центробанка на создание двух филиалов «на территории иностранного государства». Это следовало из повестки заседания совета директоров. О какой стране идет речь, тогда не уточнялось.

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В 2021 году бывший «Тинькофф» подавал заявку на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах. Впоследствии там основали свой финтех-сервис Salmon бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Павел Федоров, Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор, покинувшие банк после начала военных действий на Украине и введения масштабных санкций против России. Они приобрели филиппинский банк Bank St Rosa, стоимость сделки не раскрывалась.

После начала военных действий на Украине основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков (Минюст признал его иноагентом) продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом был «Тинькофф Банк», «Интерросу» Владимира Потанина, а позднее объявил о решении отказаться от гражданства России. В банке, комментируя его позицию, заявляли, что Тиньков не принимал участие в управлении организацией много лет и является одним из 20 млн ее клиентов.

Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка из-за его позиции по спецоперации «за копейки». Бизнесмен также утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли. Тот говорил, что «не разговаривал» с Тиньковым о стоимости сделки.

В июне 2024 года Тинькофф Банк сменил название на Т-банк. Годом ранее с логотипа финансовой организации убрали изображение единорога и выходящей из облака руки мечника, которое было основано на дворянском гербе рода Тиньковых. Председатель правления банка Станислав Близнюк объяснял это решение сменой эпохи. «Если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений», — говорил он в интервью «Ведомостям».

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Елена Чернышова
Т-Банк Тинькофф Банк Китай
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