Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

Бывшие топ-менеджеры Тинькофф Банка Павел Федоров и Георгий Чесаков основали на Филиппинах свой финтех-сервис летом 2022 года. Теперь для его развития они купили местный банк

Георгий Чесаков, Павел Федоров и Раффи Монтемайор (Фото: salmon.ph)

Основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon купил филиппинский банк Bank St Rosa. Об этом РБК рассказал сооснователь Salmon, бывший co-CEO (соруководитель) «Тинькофф» Павел Федоров. Центральный банк Филиппин выдал разрешение на соответствующую сделку, уточняется в сообщении Salmon.

Федоров не раскрыл стоимость сделки. Как уточняется в сообщении Salmon, она будет закрыта в течение нескольких недель, а стартап получит 59,7% кредитной организации.

Банк работает с 1963 года. Информация о нем ограничена: актуальная отчетность банка на его портале не раскрывается, у него нет рейтингов от международных рейтинговых агентств. Традиционно основная цель покупателей небольших банков — наличие банковской лицензии, позволяющей выдавать кредиты и принимать депозиты от клиентов.

Приобретение лицензированного банка позволит Salmon расширить перечень предоставляемых услуг: раньше он работал как финансовая компания с лицензиями по предоставлению кредитных продуктов в офлайн и онлайн, теперь это станет другой по своей сути бизнес, пояснил Федоров: «Мы сможем привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям».

Как появился Salmon

Salmon был запущен летом 2022 года Павлом Федоровым, экс-председателем совета директоров Тинькофф Банка Георгием Чесаковым и Раффи Монтемайором. В апреле 2022 года Bloomberg сообщал, что Федоров готовится запустить на Филиппинах финтех-проект вместе со вторым экс-руководителем «Тинькофф» Оливером Хьюзом, эту информацию подтверждал представитель TCS Group. Однако затем Хьюз возглавил отдел международных операций в TBC Bank Group, в проекте Salmon он не участвует. Тинькофф Банк также не связан со стартапом: Федоров покинул банк в марте 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких санкций против России, Чесаков — в мае. Монтемайор — бывший консультант группы «Тинькофф» по развитию бизнеса на Филиппинах. Банк рассматривал запуск бизнеса в этой стране еще в 2021 году.

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«Мы [Федоров, Чесаков и Монтемайор] решили, что нам гораздо легче запускать новый банк самостоятельно, без привязки к кому бы то ни было, чтобы иметь все преимущества стартапа, прежде всего в части скорости работы и привлечения топового таланта», — пояснил Федоров.

В прошлом году в интервью журналистке Елизавете Осетинской (признана иноагентом) для канала «Русские норм» основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сказал, что он «помогает» филиппинскому стартапу Федорова и Чесакова тем, что периодически дает подсказки. Например, по словам Тинькова, команда показывала ему брендбук сервиса с названием Salmon Bank.

«У нас много друзей, бывших коллег и советников, мы открыты советам, и если кто-то их дает, то мы их, конечно, слышим, но в целом в выстраивании бизнеса важно уметь слышать собственный голос и иметь волю следовать собственной интуиции», — ответил на это Федоров.

Как финансируется проект

По словам Федорова, Salmon уже провел два раунда инвестиций, в результате которых привлек $36 млн. Однако он подчеркнул, что основной бизнес принадлежит компании и продавать большие доли в бизнесе команда не планирует.

Первый раунд инвестиций состоялся в октябре 2022 года, когда небольшую долю в компании за $16 млн приобрели суверенный фонд Aбу-Даби ADQ, филиппинский предприниматели и европейские венчурные инвесторы. Летом 2023 года Salmon привлек венчурный долг от частного долгового фонда Argentem Creek в размере $20 млн на рост кредитного портфеля. Сейчас компания проводит третий раунд, который должен завершиться в ближайшее время. Общий объем сделки составит $25 млн.

«За последний год мы суммарно привлекли более $60 млн в бизнес на непростом венчурном рынке», — сказал Федоров. Он добавил, что объем мировых венчурных инвестиций в финтехе в компании, находящихся примерно на такой же стадии развития, как Salmon, снизился на 80% в 2023 году относительно 2022 года.

В конце декабря о финансировании Salmon, в частности, сообщила Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC), которая специализируется на инвестициях в проекты в развивающихся странах. Размер инвестиций составил $7 млн.

О Salmon В настоящее время Salmon предоставляет три продукта: кредиты наличными, кредитные линии для населения и потребительское финансирование в рассрочку. Сервис работает в гибридном формате, он открывает продукты как онлайн в мобильном приложении, так и офлайн в точках присутствия сервиса. По словам Федорова, сеть продаж покрывает все Филиппины — в нее входит более тысячи точек присутствия в магазинах крупнейших ретейлеров страны. В штате Salmon сейчас работают около 200 человек, больше половины из них бывшие сотрудники «Тинькофф». Часть переехали в столицу Филиппин Манилу, часть работают удаленно из более чем 30 стран.

Перспективы в Юго-Восточной Азии

Команда Salmon изучает возможность развиваться не только на Филиппинах, но и выйти на второй и, может быть, третий крупные рынки в регионе или за его пределами, продолжает Федоров. «Как минимум мы смотрим на Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Саудовскую Аравию. Скорее всего, там придется покупать местный банк, далее брокерские и управляющие компании», — рассуждает он.

«Наше видение — построение современного банка для более чем 500 млн жителей Юго-Восточной Азии, которые не получают качественных банковских услуг в особенности там, где это касается доступа к кредитным продуктам», — сказал Федоров. Рынок Филиппин оценивается в 115 млн человек. По словам Федорова, сейчас Филиппины по проникновению базовых кредитных продуктов похожи на Россию начала 2000-х годов, а крупнейшие «традиционные» филиппинские банки не прошли ту трансформацию, которую прошли российские банки. Например, кредитные карты есть всего у 6 млн человек, но потенциальных держателей с учетом уровня дохода — это 25–30 млн человек, оценивает Федоров.

«В целом Филиппины — это большой и быстрорастущий рынок. В части депозитных продуктов за последние три года филиппинская депозитная система добавила более $80 млрд депозитов. [...] Год назад, когда мы стартовали, весь банковских рынок необеспеченных кредитов на Филиппинах составлял $13 млрд, мы прогнозировали, что в лучшем случае через пять лет он может увеличиться до $28–30 млрд. Спустя девять месяцев рынок достиг $20 млрд. Теперь мы прогнозируем его объемы к 2028 году на уровне $80–100 млрд», — резюмировал Федоров.