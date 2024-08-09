Т-банк решил открыть филиалы за рубежом
Т-банк (бывший «Тинькофф») обратиться за разрешением в Банк России о создании двух филиалов «на территории иностранного государства», следует из повестки заседания совета директоров финансовой организации от 9 августа. О какой стране идет речь, не уточняется.
РБК направил запрос в Т-банк.
В июне председатель правления Станислав Близнюк в интервью «Ведомостям» заявил о планах выйти на международный уровень. «Мы крупный игрок, финансовая экосистема. У нас уже 43 млн клиентов, и мы продолжаем активно расти. Но у нас были и есть амбиции в части международного развития», — сказал он.
О планах международного развития в бывшем «Тинькофф» начали говорить в 2021 году. Тогда финансовая организация подавала заявку на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах. В последующем там основали свой финтех-сервис Salmon бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Павел Федоров, Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор. Они приобрели филиппинский банк Bank St Rosa, стоимость сделки не раскрывалась.
После начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций Федоров, Чесаков и Монтемайор покинули «Тинькофф». Основатель банка Олег Тиньков (Минюст признал его иноагентом) выступил против боевых действий и продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина. Позднее он признавался, что его заставили это сделать и заплатили не более 3% реальной стоимости. Потанин утверждал, что «не разговаривал» с Тиньковым о стоимости сделки.
5 июня «Тинькофф» был переименован в Т-банк. Близнюк объяснял это решение «сменой эпохи».
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