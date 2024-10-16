Холдинг Т-банка сменит название

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Группа ТКС «Холдинг», в состав которой входит Т-банк (бывший «Тинькофф»), сменит название на «Т-Технологии», сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

«Обновление имени Группы отражает многолетнюю философию развития экосистемы Т-Банка, в основе бизнеса которого лежат технологии и инновации, позволяющие создавать самые передовые в мире IT-решения, в том числе с использованием AI», — заявили в компании.

Там отметили, что буква «Т» лежит в основе всех брендов холдинга: Т-Банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие.

TCS Group основана в 2006 году, тогда же основатель «Тинькофф» Олег Тиньков (Минюст России признал его иноагентом) приобрел «Химмашбанк» и создал на его базе банк без отделений. К 2021 году финансовая организация попала в список системно значимых.

После начала военной операции на Украине Тиньков продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина, а позднее объявил о решении отказаться от гражданства России. В банке, комментируя его позицию, указали, что Тиньков не принимал участие в управлении организацией много лет и является одним из 20 млн ее клиентов.

В июне 2024 года Тинькофф банк сменил название на Т-банк.

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