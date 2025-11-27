Первый зампред ВТБ рассказал, какой ставки ждут от ЦБ в 2026 году

По мнению Дмитрия Пьянова, сейчас нельзя сказать, какие решения ЦБ будет принимать по ключевой ставке в начале 2026 года, первый квартал которого будет «очень турбулентным». Но в ВТБ ждут снижения среднего значения ставки до 15%

Фото: Андрей Любимов / РБК

В свой бизнес-план на 2026 год банк ВТБ закладывает снижение средней по году ключевой ставки ЦБ до 15% годовых, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума «Россия зовет!».

«Можно спорить, консервативный или оптимистичный наш прогноз по ключевой ставке в 15%, но по сравнению с пиковым значением 21% в 2025 году это снижение на 6 процентных пунктов», — пояснил Пьянов.

До исторического максимума в 21% годовых ключевая ставка ЦБ была повышена с 28 октября 2024 года и оставалась на этом уровне до июня 2025 года, после чего началось постепенное снижение. На первом его этапе ЦБ снизил ставку на 1 п.п. — до 20% годовых, в июле опустил сразу на 2 п.п., в сентябре еще на 1 п.п. и, наконец, в октябре на 0,5 п.п. С 27 октября ключевая ставка остается на уровне 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря. В 2026 году первое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть изменена ключевая ставка, запланировано на 13 февраля, а следующее — на 20 марта.

По мнению Пьянова, сейчас невозможно сказать, какие решения руководство ЦБ будет принимать по ключевой ставке в начале 2026 года.

«На мой взгляд, нас будет ждать очень турбулентный первый квартал, когда заработает новый НДС и станет понятно, с каким коэффициентом изменения переносятся в цены. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти. Как на это будет реагировать совет директоров Банка России? Никто не знает», — отметил первый зампред ВТБ.

Он также отметил, что ЦБ уже приучил рынок к тому, что обозначает лишь генеральное направление и в случае появления новой информации может среагировать на дополнительные данные и скорректировать ранее поданные сигналы.

«Мы уже выучили, что обещания ЦБ «дельфийские», — пошутил Пьянов, сравнив сигналы Банка России с предсказаниями дельфийского оракула. В легендах Древней Греции последние описываются как опасно неоднозначные, толковать их можно по-разному, и какое из толкований пророчества правильное, порой становилось понятно только после того, как события происходили на самом деле.

В сентябре советник главы Банка России Кирилл Тремасов говорил, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может опуститься ниже 10% годовых. «В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки — 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, то теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — сказал он.

Однако на заседании 24 октября совет директоров ЦБ ухудшил свой прогноз по ставке в 2026 году с 12–13 до 13–15%. Выступая после этого в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год.