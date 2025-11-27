Первый зампред ВТБ рассказал, какой ставки ждут от ЦБ в 2026 году
В свой бизнес-план на 2026 год банк ВТБ закладывает снижение средней по году ключевой ставки ЦБ до 15% годовых, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума «Россия зовет!».
«Можно спорить, консервативный или оптимистичный наш прогноз по ключевой ставке в 15%, но по сравнению с пиковым значением 21% в 2025 году это снижение на 6 процентных пунктов», — пояснил Пьянов.
До исторического максимума в 21% годовых ключевая ставка ЦБ была повышена с 28 октября 2024 года и оставалась на этом уровне до июня 2025 года, после чего началось постепенное снижение. На первом его этапе ЦБ снизил ставку на 1 п.п. — до 20% годовых, в июле опустил сразу на 2 п.п., в сентябре еще на 1 п.п. и, наконец, в октябре на 0,5 п.п. С 27 октября ключевая ставка остается на уровне 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 19 декабря. В 2026 году первое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть изменена ключевая ставка, запланировано на 13 февраля, а следующее — на 20 марта.
По мнению Пьянова, сейчас невозможно сказать, какие решения руководство ЦБ будет принимать по ключевой ставке в начале 2026 года.
«На мой взгляд, нас будет ждать очень турбулентный первый квартал, когда заработает новый НДС и станет понятно, с каким коэффициентом изменения переносятся в цены. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти. Как на это будет реагировать совет директоров Банка России? Никто не знает», — отметил первый зампред ВТБ.
Он также отметил, что ЦБ уже приучил рынок к тому, что обозначает лишь генеральное направление и в случае появления новой информации может среагировать на дополнительные данные и скорректировать ранее поданные сигналы.
«Мы уже выучили, что обещания ЦБ «дельфийские», — пошутил Пьянов, сравнив сигналы Банка России с предсказаниями дельфийского оракула. В легендах Древней Греции последние описываются как опасно неоднозначные, толковать их можно по-разному, и какое из толкований пророчества правильное, порой становилось понятно только после того, как события происходили на самом деле.
В сентябре советник главы Банка России Кирилл Тремасов говорил, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может опуститься ниже 10% годовых. «В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки — 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, то теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — сказал он.
Однако на заседании 24 октября совет директоров ЦБ ухудшил свой прогноз по ставке в 2026 году с 12–13 до 13–15%. Выступая после этого в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили