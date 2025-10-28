 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Набиуллина заявила, что цикл снижения ставки захватит весь следующий год

Набиуллина отметила, что решения об изменении ставки исходят из того, что нужно завершить период роста цен и не допустить переохлаждения экономики
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артем Кореняко / пресс-служба Банка России)

Цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала она.

По ее словам, решения об изменении ставки исходят из того, что нужно как можно скорее завершить период высокого роста цен и не допустить при этом переохлаждения экономики.

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку с 17 до 16,5%. Уже четыре заседания подряд регулятор принимает решение о снижении показателя.

Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ
Экономика
Эльвира&nbsp;Набиуллина

Цикл снижения ставки начался с заседания 6 июня, когда регулятор впервые за три года понизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, и продолжился на заседаниях 25 июля, когда ставка была снижена с 20 до 18%, а также 12 сентября — с 18 до 17%.

В конце сентября советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может стать однозначным по количеству цифр. «В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12–13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной», — сказал он.

24 октября Набиуллина сообщила, что текущий прогноз ЦБ предполагает как снижение, так и сохранение ключевой ставки в декабре.

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
ключевая ставка снижение Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
