Путин посоветовал Центробанку быть «очень аккуратными с мягкостью»

Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным (Фото: kremlin.ru)

Со смягчением денежно-кредитной политики Банка России «нужно быть очень аккуратными», заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Костин заявил, что ВТБ в 2024 году ждет замедления роста банковского сектора и снижения доходов на фоне повышения ключевой ставки и ограничения кредитования. Он выразил надежду, что когда российская экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ сделает кредитно-денежную политику более мягкой.

«Здесь нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью», — сказал президент.

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