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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Финансы ,  
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Силуанов предупредил о разгоне инфляции без повышения ставки

Глава Минфина Силуанов: без повышения ставки в России начнется разгон инфляции
Ослабление бюджетной политики приведет к разгону инфляции, что ударит по населению, экономике и успехам, которых удалось достичь за последние годы, предупредил глава Минфина
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Жесткая бюджетная политика нравится не всем, но без повышения ключевой ставки в России неизбежен разгон инфляции, предупредил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».

«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — пояснил он.

Глава Минфина счел абсолютно оправданной жесткую бюджетную политику в условиях санкционного давления.

Набиуллина назвала сроки снижения инфляции в России
Экономика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

В конце октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало четвертым подряд за полгода: до этого ставку повышали в июле, августе и сентябре.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Банк России будет готов вновь повысить ее, если не будет признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, пояснила она.

ЦБ ухудшил прогноз об инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся 6–7%. Минэкономразвития полагает, что инфляция по итогам года составит 7,5%.

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Набиуллина сделала прогноз, что инфляция начнет снижаться весной 2024 года, поскольку пик инфляционного давления пройден в третьем квартале 2023 года.

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Минфин Антон Силуанов ключевая ставка Инфляция Россия
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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