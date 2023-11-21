Силуанов предупредил о разгоне инфляции без повышения ставки
Жесткая бюджетная политика нравится не всем, но без повышения ключевой ставки в России неизбежен разгон инфляции, предупредил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».
«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — пояснил он.
Глава Минфина счел абсолютно оправданной жесткую бюджетную политику в условиях санкционного давления.
В конце октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало четвертым подряд за полгода: до этого ставку повышали в июле, августе и сентябре.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Банк России будет готов вновь повысить ее, если не будет признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, пояснила она.
ЦБ ухудшил прогноз об инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся 6–7%. Минэкономразвития полагает, что инфляция по итогам года составит 7,5%.
Набиуллина сделала прогноз, что инфляция начнет снижаться весной 2024 года, поскольку пик инфляционного давления пройден в третьем квартале 2023 года.
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