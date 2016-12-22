Украинская «дочка» ВТБ ввела лимит на снятие наличных

К подобным мерам кредитная организация была вынуждена прибегнуть из-за проблем с ликвидностью. Случившееся в банке связали с наложенным на него киевским судом запретом на отчуждение активов

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Дочерний банк финансовой группы ВТБ на Украине (VTB Bank) ввел комиссию и лимит на снятие наличных средств в своих банкоматах и отделениях. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

К таким мерам, как пояснили в банке, представители финансовой организации «были вынуждены» прибегнуть после того, как киевский апелляционный суд в сентябре наложил запрет на отчуждение всех активов трех действующих на Украине банков с российским госкапиталом. Среди них, в частности, были украинские «дочки» ВТБ, Сбербанка и ВЭБа. Это, как посчитали в суде, должно стать российской компенсацией украинским компаниям за утраченные после референдума в Крыму активы на полуострове.

«Сегодня, — как подчеркнули в украинской «дочке» ВТБ, — усилия команды банка направлены на то, чтобы донести свою позицию и отстоять правоту перед лицом украинской Фемиды». 17 сентября арест акций дочерние подразделения российских кредитных организаций в республике обжаловали.

Однако к моменту рассмотрения апелляционной жалобы, как рассказали в VTB Bank, решение киевского суда лишило финансовую организацию возможности пополнять ликвидность за счет продажи залогового имущества. Из-за этого украинская «дочка» ВТБ, согласно материалам пресс-службы, «была вынуждена принять превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов», и ввела комиссии и лимиты на снятие наличных.

«Сейчас менеджмент банка делает все возможное для разблокирования деятельности банка в максимально сжатые сроки», — отмечается также в сообщении «ВТБ Украина». Активов кредитной организации, как заметили в банке, «с большим запасом хватает для погашения всех клиентских обязательств».

Клиентов банка дочернее подразделение ВТБ в стране призвало «сохранять спокойствие» и поддержать кредитную организацию в сложившейся ситуации.

Накануне Нацбанк Украины отозвал лицензию у другой «дочки» ВТБ на Украине — БМ Банка. Эта кредитная организация, как отмечали представители украинского регулятора, «приняла решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица».