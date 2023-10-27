О чем говорит указание Visa об открытии карт иностранцам

В телеграм-каналах накануне начало обсуждаться указание Visa, якобы запрещающее выдачу карт россиянам за рубежом. Этот документ не вводит таких запретов, говорят источники РБК и юристы, хотя условия открытия счетов ужесточились

Фото: Kikinunchi / Shutterstock

СМИ и телеграм-каналы сообщили о новых ограничениях для россиян по открытию карт Visa в зарубежных банках. Изначально об этом написал канал «Угрюмочная», ссылаясь на внутренний документ платежной системы. РБК разбирался, о чем на самом деле говорит документ Visa и остается ли у россиян право открывать карты за рубежом. С одной стороны, ряд банков за последние полтора года действительно ужесточили условия для россиян, но с другой — полных запретов на открытие счетов нет, показывает практика и подтверждают юристы.

«Эмитенты [банковских карт] определяют резидентство клиента согласно применимому законодательству, и соответствующие требования могут различаться в зависимости от страны, в которой осуществляется выпуск карт. Данный аспект не является предметом регулирования правил Visa», — сказал РБК источник, близкий к платежной системе.

С чего все началось

На этой неделе журналист Гера Угрюмова в своем телеграм-канале со ссылкой на выдержки из правил платежной системы сообщила, что Visa запретила выпускать карты россиянам-нерезидентам в приграничных странах. По словам Угрюмовой, информацией с ней поделился СЕО Liber.Money (сервис по дистанционному открытию карт россиянам в иностранных банках) Арсен Казибеков. В посте со ссылкой на банковские источники Угрюмова также сообщила, что Visa запрещает открывать карты всем россиянам, включая резидентов тех стран, где карта выдается.

Как рассказал Казибеков РБК, мнение о том, что Visa запретила выпускать карты россиянам, высказали представители иностранных банков в кулуарах форума Baku Fintech Forum, который проходил в Азербайджане 26 октября (Казибеков там присутствовал). Представители платежной системы, которые также были на мероприятии, по его словам, не комментировали ситуацию. Как говорит Казибеков, за три месяца его компания, которая пытается найти иностранных партнеров для выпуска карт россиянам, пообщалась более чем с 50 банками в СНГ, но они отказали в сотрудничестве, ссылаясь на запретительные документы Visa и Mastercard со штрафами в $1 млн.

Он предположил, что речь идет о правилах Visa, которые запрещают трансграничную эмиссию, но уточнил, что в соответствующем документе не говорится прямо о запрете выпускать карты россиянам. По его словам, обсуждаемый документ, который называется «Напоминание о запрете на трансграничную выдачу», был разослан банкам в апреле 2022 года. Источник РБК, знакомый с содержанием документа, также говорит, что он был разослан в банки 8 апреля 2022 года.

В самом обсуждаемом документе Visa, с которым ознакомился РБК, дата не указана.

Что означают правила Visa

«Банки-эмитенты не должны привлекать клиентов или выпускать карты или продукты Visa за пределами своей страны лицензирования», — говорится в правилах. Там добавляется, что Visa выявила ряд таких случаев, поэтому банки должны пересмотреть свои программы по выпуску карт, чтобы гарантировать, что они не выдаются клиентам, «расположенным за пределами лицензированной юрисдикции эмитента». В случае нарушения этих правил банкам грозит штраф до $1 млн.

РБК направил запрос в Visa.

В правилах нет прямого запрета на выпуск карт россиянам или гражданам каких-либо других стран. Россия упоминается в нем только как страна-исключение для действия правил, потому что Visa в марте 2022 года приостановила свою деятельность в стране. География действия правил — global (то есть все регионы присутствия Visa), но в шапке письма содержится уточнение excluding Russia. Формально юрлицо платежной системы в России еще существует, следует из данных ЕГРЮЛ.

Как рассказал РБК экс-сотрудник крупного банка, который специализировался на выпуске карт, в том числе от международных платежных систем, это старые правила Visa, которые регулируют трансграничное открытие карт. «Visa дает каждому эмитенту определенный набор прав в рамках его лицензии и банковского идентификационного номера (BIN). В рамках общих правил эмитентам запрещено выпускать карты лицам за пределами страны лицензирования. И также описаны шесть исключений из данного правила». Он пояснил, что в рамках правил банки могут открывать карты гражданам РФ при предоставлении ими местного идентификатора и адреса. Собеседник РБК предположил, что часть карт могла быть открыта с нарушениями.

Visa разрешает банкам выпускать карты за пределами их страны лицензирования в «очень ограниченных и особых обстоятельствах», следует из документа:

через зарубежный филиал, имеющий лицензию Visa;

банки могут выпускать карты в стране за пределами действия их лицензии для сотрудников глобальных компаний;

распространять предоплаченные карты за пределами страны-эмитента для правительственных или коммерческих структур;

выпускать предоплаченные карты для денежных переводов;

тревел-карты для расчетов между покупателями и предприятиями в сфере туризма и т.п.;

в европейском регионе для граждан стран, входящих в единую экономическую зону.

Как сейчас иностранные банки выдают карты россиянам

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Для того чтобы иметь возможность использовать безналичные платежи за рубежом, россияне начали массово открывать карты МПС в иностранных банках. Наиболее простые условия открытия предлагали банки близлежащих стран. Так, в 2022 году количество карт в Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении и Киргизии выросло сильнее, чем в 2021 году. Наименее заметные показатели прироста зафиксированы в Казахстане и Грузии, банки которых популярны у россиян.

Решение об открытии карт принимают не платежные системы, а банки. Платежная система не может определять круг людей, которым банки могут открывать счета, однако она, как и в любых коммерческих отношениях, может определять условия распространения и использования своих продуктов, объясняет соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Кира Винокурова. Таким образом, сами по себе условия Visa не могут повлиять на то, будет ли принят клиент на обслуживание в банк, но могут сократить выдачу карт Visa, говорит юрист.

О полном запрете на выдачи карт россиянам в какой-либо стране не сообщалось. РБК изучил популярные русскоязычные чаты стран, в которых россияне открывают карты, в том числе Казахстана, Армении, Турции, Сербии, Грузии, Азербайджана. Разговоров о массовых — и новых — проблемах с открытием карт в последние недели там не было.

На практике условия для открытия карт россиянам иногда бывают сложными и зависят от кредитной организации. Винокурова напоминает, что в настоящий момент прямой запрет на открытие банковских счетов россиянам не установлен даже в основных западных юрисдикциях. Однако внутренняя политика многих банков ужесточилась в отношении открытия карт россиянам, говорит юрист: «Отказ в открытии счета может произойти в связи с прохождением идентификации клиента: связь с Россией сама по себе может считаться фактором, повышающим комплаенс-риски в текущих условиях. Будучи частью международной банковской системы и проводя операции с иностранными валютами, включая доллар и евро, иностранные банки стремятся максимально обезопасить себя при открытии счетов, источником происхождения средств на которых, вероятнее всего, будет Россия».

Например, осенью 2022 года банки Турции установили дополнительные требования для новых клиентов из-за наплыва желающих граждан России открыть карты в местных банках. Весной 2023 года банки Швейцарии анонсировали блокировку счетов россиян в случае, если они платят налоги в российский бюджет, однако позже часть клиентов смогли оспорить это решение, рассказывали РБК местные адвокаты. Полного запрета на открытие счетов не было.

Как меняется карточный туризм

После ухода Visa и Mastercard в России появились специальные сервисы-посредники, которые предлагают услуги по дистанционному открытию карт в иностранных банках. Правило Visa может привести к тому, что россияне и другие нерезиденты не смогли бы открывать счета и получать банковские карты дистанционно, однако на данный момент такое правило на законодательном уровне не установлено и определяется на уровне условий платежной системы, говорит Винокурова.

Например, весной 2022 года, сразу после ухода из России МПС, Коммерческий банк Кыргызстана открывал карты Visa россиянам в своем офисе в Москве, писал «Коммерсантъ». Для этого нужно было предоставить российский паспорт и нотариальную доверенность на представление интересов в банке на определенного гражданина Киргизии. После чего банк открывал карту в материнской структуре и доставлял ее в Россию.

Основной сценарий карточного туризма не предполагает открытия карты через офис в Москве — речь идет о ее открытии без присутствия клиента в банке по доверенности. Уже сейчас ряд банков закрывает эту схему. Например, Белорусский народный банк (БНБ-Банк) с 26 сентября прекратил обслуживание нерезидентов, которые стали клиентами банка по доверенности.

В свою очередь Нацбанк Казахстана разработал проект постановления, который должен регулировать выпуск карт нерезидентам. Это станет возможно при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.п. Публичное обсуждение проекта установлено до 9 ноября. До этого ряд банков Казахстана для открытия карт россиянам просили только заграничный паспорт и местный налоговый номер.

По словам партнера BKHK law firm Романа Хаминского, банки в дружественных России государствах начинают действовать по аналогии с кредитными организациям стран ЕС, которые запрашивают наличие ВНЖ или паспорта, документы о недвижимости, работе или бизнесе и так далее. Они это делают, чтобы продемонстрировать западным регуляторам, что доступ к финансовой системе имеют только те россияне, у которых плотные экономические и личные связи с конкретной страной, объясняет юрист.