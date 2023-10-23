Российские банки заняли более 10% мирового рынка платежей по картам

Семь российских банков в 2022 году вошли в мировой топ-150 по числу обработанных карточных транзакций. Однако только три банка показали рост числа принятых платежей по картам в их POS-терминалах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2022 году составила 10,2%, следует из отчета компании Nilson Report, который изучил РБК. За год показатель незначительно сократился на 0,2 процентного пункта — с 10,4% в 2021 году. Он учитывает все платежи по картам, которые проходили через сеть POS-терминалов российских банков.

Всего банки из топ-150 в прошлом году приняли 466,8 млрд транзакций, что больше показателя 2021 года на 12,1%. В этот список вошли семь российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк. Общее число обработанных ими транзакций составило 47,7 млрд. Это больше на 9,6% уровня 2021 года (43,5 млрд обработанных транзакций), однако, по данным Nilson, только три российских банка показали прирост обработанных платежей за год — «Сбер», Альфа-банк и «Русский стандарт».

Как российские банки обрабатывают безналичные платежи

Крупнейший российский банк-эквайер — Сбербанк — занимает в мировом рейтинге третье место. Его позиция за год не изменилась. Он уступает глобальной эквайринговой компании FIS (43,3 млрд транзакций) и американскому JPMorgan Chase (44,2 млрд транзакций). Сам Сбербанк в 2022 году обработал 42,1 млрд транзакций, что больше результата 2021 года на 11%. Его доля в мировом рейтинге составила 9%. «Сбер» за прошлый год сократил разрыв с FIS более чем в два раза — с 6 до 3 п.п. В эквайринговой сети банка насчитывается более 2 млн POS-терминалов.

ВТБ за год немного ухудшил показатели по числу обработанных транзакций: 2,2 млрд платежей и 38-е место в рейтинге в 2022 году против 2,5 млрд платежей и 37-е место в рейтинге в 2021 году.

Газпромбанк за год практически не изменил число обработанных платежей в его сети POS-терминалов — в 2022 году и в 2021 году этот показатель составил чуть более 1 млрд платежей. Однако место Газпромбанка в мировом рейтинге за год опустилось с 57-го до 62-й позиции.

Самый значительный годовой прирост количества обработанных платежей показал Альфа-банк — 59,4%. В 2022 году через его POS-терминалы прошел 1 млрд платежей, а в 2021 году — 638 млн платежей. Это позволило банку подняться с 73-го на 65-е место в рейтинге.

«Русский стандарт» за год также улучшил показатели по числу обработанных транзакций: 594 млн платежей и 81-е место в рейтинге в 2022 году против 444 млн платежей и 86-е место в рейтинге в 2021 году. За год число платежей выросло на 33,8%.

Показатель Тинькофф Банка за год, наоборот, сократился на 25,5%. В 2022 году его POS-терминалы обработали 433 млн платежей (93-е место в рейтинге), тогда как в 2021 году — 581 млн платежей (78-е место в рейтинге).

Промсвязьбанк в 2022 году обработал 230 млн платежей и опустился на 114-ю позицию в топ-150. В 2021 году банк занимал 96-е место в рейтинге с показателем 324 млн обработанных транзакций. За год этот показатель сократился на 29%.

РБК направил запросы в ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф» и Промсвязьбанк.