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Греф прокомментировал слова Костина о конвертации долларовых вкладов
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Греф прокомментировал слова Костина о конвертации долларовых вкладов
Экономика, 16:22
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Греф прокомментировал слова Костина о конвертации долларовых вкладов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что слова главы ВТБ Андрея Костина о долларовых вкладах были неверно истолкованы. Об этом он заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Что касается слов Андрея Леонидовича Костина, мне кажется, вы неверно истолковали то, что он сказал. Была просто оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты перевести в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются. До того, пока этот шум не поднялся в социальных сетях, никому даже в голову такое не приходило», — сказал Греф.

По его словам, в таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких даже самых страшных сценариях».

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12 сентября Костин заявил, что российский банковский сектор сможет справиться с последствиями возможного введения США новых санкций. По его словам, есть ряд мер, которые позволят банкам защитить вкладчиков. Костин выразил уверенность, что все клиенты смогут получить назад свои деньги, отметив, что «в какой валюте — это уже другой вопрос». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о принудительной конвертации долларовых вкладов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятор уже подготовил систему мер, которая позволит выполнять обязательства перед клиентами, отметив, что принудительная конвертация долларовых вкладов в другую валюту не рассматривается.

Теги: Герман Греф , Валюта , Вклады
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