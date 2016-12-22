Reuters узнал о страховке «Сургутнефтегаза» из-за опасения санкций

«Сургутнефтегаз» намерен обезопасить свою деятельность от влияния возможных более жестких американских санкций: компания просит покупателей заключить соглашение на расчеты в евро вместо долларов

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

​Российская компания «Сургутнефтегаз» просит своих контрагентов дать согласие на расчеты по контрактам в евро вместо долларов, если появится такая необходимость. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, которые работают с «Сургутнефтегазом».

«Мы не комментируем нашу коммерческую деятельность», — сказали агентству в российской компании. Как отмечает Reuters, в отличие от других российский нефтекомпаний, которые заключают долгосрочные контракты на поставку сырья, «Сургутнефтегаз» отгружает 2 млн т нефти в месяц, заключая месячные контракты на спотовом рынке. Поэтому в случае введения санкций у компании будет 30 дней на поиск альтернативных способов расчета с покупателями.

Шесть трейдеров, которые регулярно работают с «Сургутнефтегазом», сказали Reuters, что компания просит своих контрагентов подписать приложение к контракту, в котором они подтверждают согласие на возможное проведение расчетов в евро. «Сургутнефтегаз» таким образом старается «избежать любых возможных проблем с оплатой в долларах», цитирует Reuters сообщение компании, отправленное одному из контрагентов.

Три трейдера, которые рассказали об этом агентству, еще летом начали переговоры со своими партнерами о возможном проведении расчетов в европейской валюте. Но теперь российская нефтекомпания занялась этим вопросом с большей срочностью. В некоторых случаях «Сургутнефтегаз» даже предупредил, что не будет принимать предложения по покупке нефти, пока покупатели не согласятся подписать приложение.

В письмах контрагентам «Сургутнефтегаз» не упоминала риск введения санкций, но два трейдера сказали Reuters, что, исходя из взаимодействий с компанией, очевидно, что речь идет именно об этом. «Сургут боится санкций», — сказал агентству источник в крупной европейской нефтяной компании.

Неизвестно, насколько широко распространена такая подготовка к возможным санкциям среди российских компаний, пишет Reuters. Так, источник агентства в «Газпромнефти» сказал, что большинство контрактов компании уже содержат опцию расчета не в долларах. Другой источник в компании сказал, что «Газпромнефть» намерена включить такую опцию во все контракты, которые будут заключаться в 2019 году.

Еще несколько нефтяных компаний также имеют положения о возможности платежей не в долларах при определенных обстоятельствах, сообщили агентству четыре источника в отрасли.

Каких-либо указаний на то, что «Сургутнефтегаз» может попасть под очередной раунд более жестких американских санкций, нет. Ограничения против компании были введены Вашингтоном в 2014 году. Глава компании Владимир Богданов с апреля этого года находится в санкционном списке Минфина США. В этом же списке находится миллиардер Олег Дерипаска и UC Rusal, которая из-за санкций столкнулась с проблемами при заключении новых контрактов. Компаниям, включенным в список, фактически ограничивается доступ к американской финансовой системе.