Глава ВТБ назвал семь мер по противодействию западным санкциям

Основные риски для финансовой системы России обусловлены геополитическими проблемами, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он обозначил семь основных мер, которые могут эти риски снизить, предупредив, что их реализация займет годы

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин во время Московского финансового форума заявил, что не видит внутренних рисков для финансовой системы России, передает корреспондент РБК. Тем не менее, по словам банкира, риски существуют из-за геополитической обстановки.

«Я не вижу рисков для финансовой системы России со стороны внутренних проблем. Но у нас есть большие угрозы — и все это понимают — с точки зрения геополитики, со стороны США, направленные на финансовый сектор», — сказал Костин.

Он назвал семь мер, которые могут эти риски минимизировать. Процесс, по его словам, «может занять годы, десятилетия», но это нужно сделать. Во-первых, необходимо развивать расчеты с другими странами в российской валюте и других национальных валютах, «но не в долларах», подчеркнул глава ВТБ. Это необходимо, чтобы «снизить угрозы риска от возможного влияния со стороны американской администрации», считает Костин.

Во-вторых, необходимо, чтобы российские компании были зарегистрированы в России, для чего нужно «усилить тенденцию переноса головных структур офшорных холдингов российских компаний в российскую юрисдикцию».

«Третье — перенос инфраструктуры рынка еврооблигаций в российскую юрисдикцию. Надо создавать новую базу, это не так легко будет, и перестраивать инфраструктуру, чтобы мы могли размещать российские ценные бумаги прежде всего в России и через российские площадки», — продолжил Костин. Сейчас в основном еврооблигации российских эмитентов размещаются через зарегистрированные на Ирландской бирже SPV-компании, а иностранцы покупают российские бумаги через систему Euroclear/Clearstream.

В-четвертых, по словам главы ВТБ, нужно «активнее переносить обращение акций российских эмитентов» на Московскую биржу. В-пятых, создавать российские площадки для работы с инструментами хеджирования рисков на товарных биржах — сегодня эта работа вообще не может проводиться на российском рынке, она ведется через западные банки, «что создает огромные риски и для банков, и для их клиентов в случае каких-то недружественных действий со стороны Соединенных Штатов», подчеркнул Костин.

В-шестых, необходимо развивать централизованный клиринг между банками на рынке драгметаллов. Сейчас, если ВТБ продает Сбербанку драгметаллы, «они вывозятся через западные банки» для расчетов. «Мы в состоянии создать такой рынок расчетов сами», — считает Костин.

Наконец, Костин заявил, что России необходимо более гибко относиться к международным финансовым нормативам в условиях, когда многие международные финансовые институты фактически солидаризировались с режимом санкций. Например, по словам главы ВТБ, норматив по достаточности капитала «Базель III» предусматривает, что крупнейшие российские банки должны держать капитал на 3% выше, чем любые другие банки. Для ВТБ это означает 450 млрд руб. дополнительного необходимого капитала с 2017-го по 2019 год, что равносильно 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в России.

Костин выступает за дедолларизацию российской экономики. В середине июля на встрече с президентом России глава ВТБ представил предложения, которые должны помочь увеличить использование рубля в международных расчетах, а также создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. Эти шаги должны защитить российский рынок от воздействия внешних факторов и поспособствуют развитию финансовой системы, говорил он, не раскрывая суть этих предложений.