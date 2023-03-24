Экс-президент Бразилии возглавила банк БРИКС
Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф стала новым главой Нового банка развития (НБР) БРИКС. Совет управляющих банка единогласно выбрал ее кандидатуру, сообщается на сайте финансового учреждения.
Она вступила в должность немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента.
На этом посту она сменила Маркуса Троихо, который досрочно прекратил выполнять обязанности президента банка. Он ушел в отставку 24 марта. Кандидатуру Руссефф выдвинула Бразилия в рамках выполнения действующего мандата страны, истекающего 6 июля 2025 года.
Президент НБР избирается сроком на пять лет. Троихо занял эту должность в 2020 году. Руссефф будет находиться на посту президента до окончания текущего бразильского мандата.
Троихо занимался разработкой и внедрением второй общей стратегии НБР (2022–2026) и расширением портфеля одобренных банком проектов, который в настоящее время составляет около $32,8 млрд. Основатели НБР при Троихо также завершили пополнение капитала в размере $10 млрд.
Дилма Руссефф заняла пост президента Бразилии в 2011 году. В 2014-м ее переизбрали на второй срок. В сентябре 2015 года Руссефф обвинили в финансовых махинациях с госсредствами в ходе избирательной кампании. В мае 2016 года ей объявили импичмент.
НБР учредили страны БРИКС в июле 2014 года. Он занимается финансированием инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах-участницах и развивающихся государствах.