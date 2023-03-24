Экс-президент Бразилии возглавила банк БРИКС

Дилма Руссефф вступила в должность президента банка БРИКС немедленно, сменив Маркуса Троихо. Она будет занимать пост президента до окончания текущего бразильского мандата — до июля 2025 года

Дилма Руссефф (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф стала новым главой Нового банка развития (НБР) БРИКС. Совет управляющих банка единогласно выбрал ее кандидатуру, сообщается на сайте финансового учреждения.

Она вступила в должность немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента.

На этом посту она сменила Маркуса Троихо, который досрочно прекратил выполнять обязанности президента банка. Он ушел в отставку 24 марта. Кандидатуру Руссефф выдвинула Бразилия в рамках выполнения действующего мандата страны, истекающего 6 июля 2025 года.

Президент НБР избирается сроком на пять лет. Троихо занял эту должность в 2020 году. Руссефф будет находиться на посту президента до окончания текущего бразильского мандата.

Троихо занимался разработкой и внедрением второй общей стратегии НБР (2022–2026) и расширением портфеля одобренных банком проектов, который в настоящее время составляет около $32,8 млрд. Основатели НБР при Троихо также завершили пополнение капитала в размере $10 млрд.

Дилма Руссефф заняла пост президента Бразилии в 2011 году. В 2014-м ее переизбрали на второй срок. В сентябре 2015 года Руссефф обвинили в финансовых махинациях с госсредствами в ходе избирательной кампании. В мае 2016 года ей объявили импичмент.

НБР учредили страны БРИКС в июле 2014 года. Он занимается финансированием инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах-участницах и развивающихся государствах.