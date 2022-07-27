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Финансы ,  
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Зампред ЦБ Исаев уйдет в отставку

Юрий Исаев, который ранее возглавлял АСВ, стал зампредом Центробанка в конце января, а в апреле вошел в совет директоров ЦБ
Юрий Исаев
Юрий Исаев (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев 1 августа покинет должность, сообщает регулятор. Он уйдет в отставку по собственному желанию.

Исаева назначили зампредом ЦБ 26 января. Он курирует Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Центробанка в Китае. Исаев получил полномочия Дмитрия Скобелкина, который ушел из ЦБ.

В феврале Исаева выдвинули в совет директоров ЦБ, а в апреле Госдума приняла постановление о его назначении на эту должность.

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До прихода в Центробанк Исаев работал в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое возглавлял с 2013 года. С 2008 по 2013 годы он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку. 

В середине марта с поста первого заместителя председателя ЦБ ушел Сергей Швецов, которого несколько месяцев спустя избрали председателем набсовета Московской биржи.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк Юрий Исаев увольнение отставка
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