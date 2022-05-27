Финразведка поддержала смягчение контроля за банковскими операциями
Росфинмониторинг готов пойти на смягчение контроля за банковскими операциями. Служба может поддержать предложение Банка России об увеличении порога обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. до 1 млн руб., сообщил РБК представитель ведомства.
«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма. — РБК), а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение ЦБ РФ в рамках данного подхода может быть поддержано», — пояснил он.
26 мая председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила вернуться к вопросу о повышении пороговых сумм, с которых начинается обязательный контроль банковских операций.
«Они были установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность, тем более в фиксированных суммах они установлены. Мы предлагаем поднять с действующих 600 тыс. руб. как минимум до 1 млн руб., а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн руб.», — сказала Набиуллина, выступая на ежегодной встрече с кредитными организациями.
Согласно основному «антиотмывочному» закону, российские банки обязаны контролировать транзакции на сумму от 600 тыс. руб., если те попадают под определенные критерии.
В частности, речь идет о покупке или продаже наличной валюты физлицами, о зачислении или снятии наличных на счет юридического лица, открытии вкладов в пользу третьих лиц, денежных переводах некредитных организаций по поручению клиента.
Банк России поднимал вопрос о смягчении нормы неоднократно, например в мае 2019 и ноябре прошлого года. Инициативу регулятора поддерживал Минфин, но отклонял Росфинмониторинг. В службе указывали, что это нецелесообразно из-за «значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм (в диапазоне с 600 тыс. до 1 млн руб. — РБК)».
Помимо повышения порога обязательного контроля банковских операций ЦБ намерен сократить перечень операций, которые обязаны отсеивать банки, сказала Набиуллина.
«Мы совместно с Росфинмониторингом проведем ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю. На наш взгляд, по многим из них уже можно отказаться», — отметила глава ЦБ.