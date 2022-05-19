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ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений

Количество надзорных мероприятий ЦБ резко выросло с середины апреля. Представители регулятора выясняют, насколько корректно банки соблюдают ограничения на выдачу наличной валюты, говорят источники РБК на рынке
Вид на здание Центробанка РФ
Вид на здание Центробанка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Весной Банк России увеличил надзорную активность и стал чаще приходить в кредитные организации с проверками. Как следует из статистики регулятора, за неполный второй квартал (с 1 апреля по 17 мая включительно) ЦБ сообщил о завершении 18 тематических проверок кредитных организаций. В первом квартале таких сообщений было всего восемь, а в четвертом квартале прошлого года — 13. В целом количество проведенных инспекций достигло максимума с первого квартала 2020 года.

ЦБ, вероятно, прерывал проведение надзорных мероприятий в период с 22 февраля по 15 апреля, то есть после начала военной операции России на Украине и введения жестких санкций против крупных игроков, сообщений о проверках не было. Такие публикации стали появляться после 15 апреля.

Чем интересуется ЦБ

Представитель ЦБ пояснил РБК, что в этом году регулятор «на фоне санкций» снизил нагрузку на участников рынка и отказался от проведения плановых проверок. «Вместе с тем при наличии надзорной необходимости Банк России проводит внеплановые проверки, в том числе по вопросам соблюдения кредитными организациями ограничительных мер на валютные операции», — сказал он.

Собеседники РБК в банках подтверждают возросшую надзорную активность ЦБ именно по этому вопросу. По словам одного из них, регулятор проверяет весь рынок «методом набегающей волны» — в кредитные организации по очереди приходят небольшие группы инспекторов и смотрят примерно одно и то же. «Обычно при комплексной проверке 20–30 человек могут работать от трех месяцев и больше. Сейчас это два-три человека и неделя работы. Они просят предоставить им доступ в операционную систему, смотрят, дают заключение и уходят», — говорит источник РБК в банке, прошедшем такую проверку. Инспекторы интересуются, насколько корректно участник рынка соблюдает введенные весной ограничения на выдачу наличной валюты и валютные переводы, уточняет он.

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«Раньше вообще такого не было, нехарактерная практика», — утверждает источник РБК в другой кредитной организации. Он тоже отмечает, что проверки касаются соблюдения указаний ЦБ по операциям с валютой, в том числе недавних. «Смотрят, чтобы была продажа только той [валюты], что поступила в кассы [можно продавать только ту, что появилась после 9 апреля]», — приводит пример собеседник РБК, указывая и на увеличение числа дистанционных запросов от регулятора из-за жалоб клиентов.

О каких ограничениях идет речь

  • 6 марта ЦБ предписал кредитным организациям ограничить для физлиц сумму переводов за рубеж. Лимит был введен на уровне $5 тыс. в месяц, с апреля его увеличили вдвое, до $10 тыс. 16 мая порог подняли до $50 тыс. в месяц, но сами ограничения продолжат действовать до 30 сентября.
  • Резидентам «недружественных» (вводивших санкции против России) стран, не работающим в российской юрисдикции, в марте запретили выводить за рубеж средства с банковских и брокерских счетов. Если резиденты тех же государств трудоустроены в России, им разрешалось перечислять деньги за границу в пределах лимита только в валюте. С 16 мая таким клиентам стали доступны и рублевые переводы в размере зарплаты.
  • В России также действуют ограничения на выдачу наличной иностранной валюты населению — снять деньги можно только в кассе банка со счета или вклада, открытого до 9 марта. Изначально граждане могли получать на руки только доллары в пределах $10 тыс., с 9 апреля в пределах лимита можно получить и наличные евро.
  • В начале марта ЦБ запретил банкам обменивать и продавать иностранную наличную валюту в отделениях. Ограничение смягчили с 18 апреля, но кредитные организации могут совершать такие операции только с той валютой, что поступила в их кассы после 9 апреля.

«Я не слышал об избыточной надзорной активности со стороны Центрального банка. По крайней мере, мне на это не жаловались», — сказал РБК президент Ассоциации региональных банков Гарегин Тосунян. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков говорит, что даже публичная информация от ЦБ свидетельствует о том, что выезды были узконаправленными: «Если посмотреть на сообщения, это были тематические проверки, причем пачками в один день». По уже начатым надзорным процедурам регулятор действительно дал банкам послабления, добавляет он.

«По старым проверкам, которые уже шли на момент 24 февраля, банкам предложили выбор — завершить до конца проверку или временно приостановить, чтобы завершить потом. Большинство, как мы знаем, выбирало первый вариант, чтобы быть спокойными, что этот вопрос закрыт», — отмечает Войлуков.

Чем еще могут интересоваться проверяющие от ЦБ

В целом интенсивность выездных инспекций ЦБ сейчас значительно ниже, чем в период до пандемии, замечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По словам аналитика, в последние годы значительно выросла значимость дистанционного надзора, но в связи с резким ухудшением ситуации на финансовом рынке подход мог скорректироваться.

«Некоторое повышение частоты проверок в апреле и мае может быть обусловлено тем, что качество и эффективность стандартного дистанционного надзора ограничиваются в условиях, когда отчетность кредитных организаций не в полной мере отражает имеющиеся и потенциальные проблемы», — говорит эксперт. Сейчас для банков действуют послабления в части переоценки ценных бумаг, резервирования реструктурированных кредитов, допустимых открытых валютных позиций.

ЦБ ввел дополнительные послабления для банков по валюте
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Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Беликов также не исключает, что проверки ЦБ могут касаться вопросов комплаенса и борьбы с выводом капитала за рубеж, а также импортозамещения иностранного программного обеспечения. Он допускает, что до конца года инспекционная активность регулятора продолжит расти.

«Во-первых, это будет обусловлено развитием ситуации с внешним давлением и введенными контрмерами. Регулятору нужно будет оценивать целесообразность и возможные сроки частичного снятия действующих послаблений. Во-вторых, драйвером проверок может стать растущая активность в части сделок M&A», — говорит аналитик «Эксперт РА».

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