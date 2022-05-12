Сбербанк снизит бонусы в программе лояльности из-за регулирования ЦБ

Сбербанк летом будет начислять пониженные бонусы за безналичную оплату социально значимых товаров и услуг. На этот шаг он пошел после того, как ЦБ ограничил размер комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк с 1 июня сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые категории товаров из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ. Изменения будут действовать до 31 августа 2022 года. Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка.

ЦБ для поддержания бизнеса и граждан в условиях санкций с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа, который является основой эквайринговой комиссии и за счет которого банки выплачивают кешбэк, установлен на уровне 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2%. Эти комиссии магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка, который обслуживает клиента, оплатившего товар.

Сниженные эквайринговые комиссии распространяются на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также на услуги в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

Сбербанк в программе лояльности вместо рублей начисляет бонусы по курсу «один бонус — один рубль». Ими можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах-партнерах программы, возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, переводить бонусы другому пользователю, на благотворительность и т.д. Конвертировать баллы в рубли могут пользователи премиального уровня программы и пакетов услуг. Для остальных держателей бонусов их конвертация в рубли невозможна.

С 1 июня Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тыс. до 25 тыс. руб. «Но при покупках по всем категориям в экосистеме «Сбера» в магазинах партнеров и специальных акциях программы начисление бонусов по-прежнему будет осуществляться в полном объеме», — сказал представитель банка, добавив, что в остальных категориях изменений по стандартному начислению бонусов нет.

После решения ЦБ о регулировании эквайринговой комиссии размер кешбэка уже снизил ряд крупных банков, в том числе «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт» и Газпромбанк. Также с 16 мая размер кешбэка сократит Райффайзенбанк. Эксперты предупреждали, что снижение эквайринговой комиссии может привести к временному сокращению вознаграждений за безналичные покупки. Так происходило в 2020 году, когда ЦБ установил эквайринговую комиссию 1% за покупки в интернет-магазинах, чтобы поддержать бизнес в условиях пандемии.

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При сокращении бонусов во время пандемии это заметили 5% держателей карт, и в итоге 73% из них стали реже расплачиваться картой со сниженным кешбэком, говорит руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. «В 2022 году с учетом изменений в макроэкономике бонусы и программы лояльности могут играть еще более важную роль как инструмент поддержания спроса. Поэтому банку может быть выгодно вернуть бонусы (после истечения срока действия ограничений ЦБ. — РБК) с точки зрения поведения потребителя», — говорит он.