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Финансы ,  

Сбербанк введет комиссию за «стягивание» средств через другие банки

Комиссию начнут взимать с 1 июля при пополнении карт других банков с карты Сбера через их сайты и приложения, ее размер составит 1,25% от суммы перевода. Раньше комиссии разных размеров были установлены для отдельных банков
Сбербанк SBER ₽135,94 -0,66% Купить
Фото: Виктор Березкин / AP
Фото: Виктор Березкин / AP

С 1 июля Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Речь идет о ситуациях, когда пользователь в приложении другого кредитного учреждения выбирает опцию пополнения счета с карты другого банка и вводит данные карты Сбербанка.

Размер комиссии составит 1,25% (минимум 30 руб., максимум 150). Для счетов в иностранной валюте сумму операции будут пересчитывать по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет составлять $1 или €1, максимальная — $3 или €3.

«В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией», — пояснил РБК представитель Сбера.

«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Бесплатными остаются переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тыс. руб. в месяц через «Сбербанк Онлайн», а также переводы до 100 тыс. руб. в месяц — клиентам других банков через СБП.

Прежде Сбербанк уже взимал комиссию за «стягивание» через приложения и сайты некоторых банков: Альфа-банка (1,95%, но не менее 30 руб.), Газпромбанка (2%, но не менее 30 руб., за исключением премиальных и зарплатных клиентов — для них был доступен перевод без комиссии на сумму до 150 тыс. руб. в сутки), Россельхозбанка (1,5% при превышении суточного лимита 100 тыс. руб. или месячного — 1 млн), МКБ (1%, но не менее 50 руб.), МТС Банка (1%, но не менее 50 руб.), Почта банка (1,5%, но не менее 30 руб.).

В июне Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Ситибанк, банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», РНКБ и Росбанк ввели комиссию за хранение иностранной валюты. «Тинькофф» также повысил комиссии по SWIFT-переводам, а 16 июня ввел комиссию в 3% (но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода) на входящие SWIFT-переводы в долларах.

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«Сбербанк»

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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