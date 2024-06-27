ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила

Во втором полугодии ЦБ планирует продавать валюту в эквиваленте 8,4 млрд руб. в день. Это не окончательный чистый объем операций регулятора на внутреннем рынке, он будет ежемесячно корректироваться в рамках бюджетного правила

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Ежедневный объем продаж валюты со стороны Банка России в июне—декабре 2024 года составит эквивалент 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов, сообщил регулятор. В январе—июне объем таких операций составлял 11,8 млрд руб. в день, то есть средний показатель сократится на 30%.

«Во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб.в день», — говорится в сообщении ЦБ.

Этот объем сформировался за счет нескольких компонентов: продажи валюты на сумму чистых инвестиций средств ФНБ в разрешенные активы (2,87 млрд руб. в день с учетом распределения на второе полугодие) и скорректированного объема отложенных операций в рамках бюджетного правила, которые не удалось реализовать с 10 августа по 31 декабря 2023 года (1,37 трлн руб., или 5,53 млрд руб. в день).

8,4 млрд руб. — не окончательный объем продаж, с которым ЦБ выйдет на внутренний рынок во второй половине года. Показатель будет каждый месяц корректироваться в зависимости от объема нефтегазовых сверхдоходов и, соответственно, объема средств, которые Минфин направит на покупку или продажу валюты. ЦБ, как и ранее, будет зеркалировать операции Минфина по покупке или продаже валюты на внутреннем рынке.

На данный момент известен только чистый объем продаж валюты со стороны ЦБ с 1 по 4 июля. Как ранее анонсировал Минфин, он будет направлять на покупку валюты по 3,7 млрд руб. С учетом корректировки на данные, озвученные ЦБ, чистый объем продаж регулятора на внутреннем рынке составит эквивалент 4,7 млрд руб. в день. Чистый объем продаж или покупок со стороны ЦБ после 4 июля станет известен позже, когда Минфин раскроет фактические и прогнозируемые свердоходы за следующий месяц.

Продавать на внутреннем рынке Банк России будет только юани, как и раньше. После введения санкций на резервы ЦБ в долларах и евро в начале 2022 года он не может совершать операции в этих валютах. Кроме того, с 12 июня из-за санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра, организованные торги долларом и евро в России не проводятся, официальный курс этих валют ЦБ рассчитывает на основе сделок банков и данных внебиржевых платформ.

Больше всего валюты в первом полугодии 2024 года ЦБ продавал в июне — эквивалент 8,1 млрд руб. в день, а наименьший объем продаж был зафиксирован в апреле — эквивалент 600 млн руб. в день.