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Финансы ,  
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Банки начали рефинансировать взятую в начале кризиса ипотеку

Банки начали давать новую ипотеку взамен старой тем, кто оформил договор по сверхвысоким ставкам на пике кризиса. Отказываясь от требования об истечении полугодового срока с момента выдачи, они борются за долгосрочных клиентов
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Российские банки возобновляют выдачи ипотечных кредитов на цели рефинансирования, но некоторые из них отказываются от ключевого параметра таких программ — ограничения по сроку действия предыдущего договора, выяснил РБК. Если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.

  • ВТБ с 27 июня запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5% с послаблениями для заемщиков, взявших кредит по высоким ставкам, сообщили РБК в банке. «Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту», — уточнил представитель ВТБ.
  • 22 июня похожую опцию предложил банк «Открытие». Он запустил рефинансирование рыночной ипотеки по ставке 10,69% для заемщиков, взявших ссуды с 28 февраля по 31 мая включительно. Программа доступна тем клиентам «Открытия» и других банков, кто обслуживает первоначальный кредит не менее трех месяцев.
  • ПСБ дает возможность рефинансировать кредит, полученный под более высокий процент в другом банке, уже через месяц с момента его оформления, сказала РБК начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.
  • «Санкт-Петербург» тоже предложил специальные условия по рефинансированию ипотеки, взятой по высоким ставкам, говорит управляющий директор по ипотечному кредитованию банка Ирина Петрова. По ее словам, стандартное требование в шесть месяцев к «сроку жизни» действующего кредитного договора не применяется к тем, кто брал кредит в период с 24 февраля по 4 мая.
  • В «Зените» уже действует опция по рефинансированию дорогой ипотеки — перекредитоваться можно через два месяца с даты предоставления ссуды, отмечает зампред банка Наталья Тутова. «Мы планируем улучшить условия в сегменте рефинансирования ипотеки в ближайшее время», — добавляет она.
  • Смягчить требования по сроку действия договора для рефинансирования ипотеки также планируют Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб» и «Ак Барс», сообщили РБК их представители.
  • В банке «Дом.РФ» по-прежнему действует правило, что рефинансирование доступно не ранее чем через полгода с момента получения ипотеки, сказал его представитель. «Каких-либо дополнительных условий, опций для рефинансирования ипотеки, оформленной в первом—втором кварталах, на текущий момент не предусмотрено», — говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. В Газпромбанке и Совкомбанке не дали ответа о планах смягчать требования по программам рефинансирования.
  • В Росбанке нет ограничений на срок давности кредита при рефинансировании, пояснил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.
  • Сбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита. Это разовая опция, а не смена условий программ рефинансирования.

Что происходило с ипотечным рынком после 24 февраля

После начала российской военной операции на Украине, введения жестких западных санкций и обвала на финансовых рынках Банк России 28 февраля внепланово поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. На этом фоне банки сначала приостанавливали выдачи новой ипотеки, а потом заметно скорректировали условия по ней. По данным Frank RG, в начале марта средневзвешенная ставка по рыночным программам ипотеки в банках из топ-20 составляла 20,5% годовых.

Резкий рост стоимости ипотеки привел к обвалу выдач: если в марте продажи банков еще оставались на высоком уровне из-за длительности сроков заключения договоров, то в апреле объем новых ипотечных ссуд сократился более чем втрое. По данным ЦБ, в апреле банки выдали ипотеку на 162 млрд руб. против 521 млрд руб. в марте. В мае сжатие рынка ипотеки продолжилось: за месяц были выданы ссуды всего на 119,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG.

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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

Зачем банкам рефинансировать дорогую ипотеку

В российском законодательстве нет указаний, через какой временной промежуток клиент может обратиться за рефинансированием ипотеки, отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, обычно банки дают перекредитоваться тем, кто уже платит по ипотеке от шести месяцев до года, но сейчас они готовы отчасти поступиться этим правилом ради поддержания ипотечных выдач.

«Рефинансирование ипотеки по нынешним ставкам интересно только для заемщиков, взявших кредит на рыночных условиях в марте—мае. Именно поэтому программы рефинансирования и ориентированы на «молодые» кредиты. Для банков это возможность как привлечь качественных заемщиков и поддержать выдачи, так и снизить долговую нагрузку действующих клиентов», — соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

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Ипотечные клиенты считаются одними из самых надежных заемщиков — у банков сейчас появляется возможность переманить их к себе и заработать на горизонте нескольких лет, отмечает заместитель гендиректора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. Заемщиков, взявших этой весной ипотеку по высоким ставкам, немного, указывает он: «Объем таких сделок будет невелик».

Хотя сверхвысокие ставки на рынке продержались не так долго, новая опция при рефинансировании может быть востребована у клиентов, считает Богомолова: «Ставки на вторичном рынке были достаточно высокими, поэтому, скорее всего, люди брали кредиты с целью дальнейшего рефинансирования задолженности». Но она обращает внимание, что рефинансирование ипотеки со сменой банка обычно позволяет новому кредитору на время сохранять повышенную ставку. Это происходит в период передачи закладной по ипотеке, которая используется для обеспечения кредита. Кроме того, отказ от стандартных требований по «сроку жизни» первоначальной ипотеки может быть дополнен иными условиями. «Критерий срочности кредита — оценка платежной дисциплины клиента. В принципе данные риски можно частично перекрывать за счет дополнительного страхования», — замечает аналитик.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека Рефинансирование

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