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Экономика ,  
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Путин предупредил о сложнодоступной ипотеке

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Рыночная средняя ставка по ипотеке в России превышает 14%, при таких значениях она становится сложнодоступной для многих граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, его слова приводятся на сайте Кремля.

«При том что именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках», — отметил Путин.

Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству рассмотреть вопрос о понижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%. «Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», — добавил глава государства.

Материал дополняется

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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