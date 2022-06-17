Сбербанк позволит клиентам снизить ставку по выданной весной ипотеке

Клиенты смогут снизить ставку только один раз. Такая возможность будет доступна для ипотечных кредитов, полученных с 1 марта по 30 мая со ставкой от 13,9%. Рефинансирования льготных кредитов не будет

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В июле клиенты Сбербанка смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному весной по высоким ставкам, сообщается на сайте банка.

Такая возможность будет доступна для всех ипотечных кредитов, полученных с 1 марта по 30 мая включительно со ставкой от 13,9%, уточнил на Петербургском экономическом форуме первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев. Исключение составят госпрограммы.

Ограничений по максимальной сумме кредита не будет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п.п. Воспользоваться предложением можно будет только один раз.

На фоне начала спецоперации на Украине, западных санкций и усиления волатильности на финансовом рынке Центробанк 28 февраля внепланово повысил ключевую ставку на 10,5 п.п., до рекордных 20% годовых. Это привело к резкому охлаждению розничного кредитования: банки вслед за ЦБ повысили ставки по кредитам или вовсе приостановили выдачи из-за повышенной неопределенности.

Но затем, после резкого подъема ключевой ставки, Банк России почти сразу перешел к смягчению денежно-кредитной политики: за апрель—июнь ключевая ставка снизилась до текущих 9,5% годовых.

Ставки по рыночной ипотеке в крупных банках также начали падать. Если в марте на фоне повышения ключевой ставки до рекордного уровня Сбербанк поднимал их по основным ипотечным программам до 18,6% годовых, то к 14 июня минимальная ставка снизилась до 10,5% годовых.