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Финансы ,  
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ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

Morgan Stanley завершает реорганизацию бизнеса в России: одноименный банк отказался от брокерской и банковской лицензий, а также погасил долг перед акционером. Ранее о сокращении бизнеса в России объявлял Goldman Sachs
Morgan Stanley MS $45,01 +2,74% Купить
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора. Основанием для ликвидации стало ходатайство, поданное банком в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

В ЦБ отметили, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год. Ранее Морган Стэнли Банк также сдал свою брокерскую лицензию.

Банк занимал 279-е место в банковской системе России по величине активов, указали в ЦБ. В отчетности банка по РСБУ сказано, что его активы на конец первого квартала составляли 3,367 млрд руб., капитал — 2,7 млрд руб.

В первом квартале банк передал чистую прибыль за период с 2005 по 2018 год в размере 1,9 млрд руб. в пользу своего акционера. Морган Стэнли Банк также погасил субординированный заем на 1,13 млрд руб., выданный акционером.

Один из крупнейших американских инвестбанков Morgan Stanley пришел в Россию в 1994 году, в 2005 году Морган Стэнли Банк получил банковскую лицензию. О планах по сокращению бизнеса в России банк сообщил еще в прошлом году.

«Мы были банком, попадающим под соответствующее регулирование. У нас больше не будет регулируемого банка, но для большинства направлений нашего бизнеса — корпоративные финансы, слияния и поглощения, рынки капиталов — это не нужно. Мы просто возвращаемся к модели, которая была у нас в России с 1994 года, когда мы начинали [работать здесь], до 2006 года», — объяснял РБК новую концепцию работы группы в России глава Morgan Stanley по развивающимся рынкам Гергий Ворош.

Помимо Morgan Stanley свои операции в России сократил еще один международный инвестбанк — Goldman Sachs, одна из «дочек» которого отказалась от брокерской лицензии, передав бизнес в пользу одноименного российского банка, продолжающего работу. Банковская лицензия у GS осталась.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, Morgan Stanley
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