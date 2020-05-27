ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

Morgan Stanley завершает реорганизацию бизнеса в России: одноименный банк отказался от брокерской и банковской лицензий, а также погасил долг перед акционером. Ранее о сокращении бизнеса в России объявлял Goldman Sachs

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Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора. Основанием для ликвидации стало ходатайство, поданное банком в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

В ЦБ отметили, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год. Ранее Морган Стэнли Банк также сдал свою брокерскую лицензию.

Банк занимал 279-е место в банковской системе России по величине активов, указали в ЦБ. В отчетности банка по РСБУ сказано, что его активы на конец первого квартала составляли 3,367 млрд руб., капитал — 2,7 млрд руб.

В первом квартале банк передал чистую прибыль за период с 2005 по 2018 год в размере 1,9 млрд руб. в пользу своего акционера. Морган Стэнли Банк также погасил субординированный заем на 1,13 млрд руб., выданный акционером.