Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России

Goldman Sachs закрывает одну из двух своих российских компаний, попадающих под надзор ЦБ. Чтобы сэкономить на составлении отчетности, он перенес свой брокерский бизнес в банк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Инвестгруппа Goldman Sahcs меняет структуру бизнеса в России. Она отказывается от отдельной брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк, рассказал РБК председатель совета директоров Goldman Sachs в России Дмитрий Седов.

Сейчас Goldman Sachs работает в России через два юридических лица, которые попадают под регулирование ЦБ: ООО «Голдман Сакс» (брокер и дилер) и ООО «Голдман Сакс Банк». «Лицензии этих двух юрлиц во многом дублируют друг друга, так как наш банк может также предоставлять брокерские услуги и осуществлять дилерскую деятельность. При этом для каждой из этих двух компаний необходимо готовить отдельную отчетность для Центрального банка, налоговой инспекции и других госорганов», — сказал Седов.

Goldman Sachs работает в России с конца 1990-х. Седов отметил, что изначально в России был создан брокер-дилер, а через несколько лет — банк, который также получил брокерскую и дилерскую лицензии. Тогда Центробанк регулировал только деятельность банков, а брокеры и дилеры попадали под надзор Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ, впоследствии ФСФР, в 2013 году ее полномочия были переданы ЦБ). В России у Goldman Sachs также есть филиал британской компании, он предоставляет инвестиционно-банковские услуги, его деятельность не подлежит лицензированию.

«Мы достаточно давно приняли решение консолидировать брокерский бизнес в одном юридическом лице, то есть перевести все операции с ценными бумагами в банк и отказаться от дублирующих лицензий. В течение девяти месяцев мы настраивали инфраструктуру и все сопутствующие процессы таким образом, чтобы перевод операций в банк не был сопряжен с дополнительными операционными рисками», — отметил Седов. «Любой бизнес на рынке ценных бумаг в России требует подготовки регуляторной отчетности и соблюдения определенных требований. Содержать два юрлица с дублирующими функциями просто неэффективно», — добавляет он. Банк не планирует сокращать сотрудников, потому что в работе брокера и банка были задействованы фактически одни и те же люди, уточнил он, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.