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«Известия» узнали о плане повысить ставку по ипотеке для некоторых семей

«Известия»: для семей с детьми старше 6 лет ставку по ипотеке повысят до 12%
Сейчас семейная ипотека выдается под 6%. Силуанов ранее говорил, что Минфин готовит предложения по условиям ипотеки для семей с детьми старше шести лет. По данным «Известий», власти с июля повысят ставку для таких семей до 12%
Фото: Спиридонов Олег / ТАСС
Фото: Спиридонов Олег / ТАСС

Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину.

Сейчас семейная ипотека выдается под 6%. Как отмечает газета, возможное повышение ставки для некоторых категорий семей — один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года. Один из источников «Известий» уточнил, что новые параметры обсуждается для всего срока (до 2030 года).

О том, что Минфин готовит предложения по условиям для семей с детьми старше шести лет, на прошлой неделе говорил и министр финансов Антон Силуанов, не уточняя детали. «У нас есть поручение президента, чтобы для семей, где есть ребенок младше 6 лет, условия остались прежними. Мы привязываемся к этому. По семьям с детьми старше 6 лет сейчас разные варианты обсуждаются, то есть у нас идет дискуссия по нескольким вариантам», — рассказывал он.

Как пояснил источник «Известий» на финансовом рынке, в текущих условиях уровень в 12% выглядит логичным, поскольку ставка ниже не позволила бы добиться того, чтобы семейная ипотека стала более целевой. И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость, пояснил он.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, 12% для семейной ипотеки с детьми старше шести лет — много, особенно для регионов с низкими доходами населения. «Такую ставку можно установить для Москвы, Московской области и других регионов с высокими доходами при условии снижения по мере смягчения ДКП и уменьшения ключевой ставки. При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу», — отметил депутат.

В пресс-службе Минфина заявили, что окончательные предложения еще не сформированы. «Говорить о конкретных параметрах адресности до формирования консолидированной позиции и приятия итоговых решений преждевременно», — подчеркнули в пресс-службе Минстрое.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Ее могут оформить семьи, где:

  • с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети;
  • есть двое и более несовершеннолетних детей;
  • воспитывается ребенок-инвалид;
  • воспитывается усыновленный ребенок.

По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет, а для жителей Дальнего Востока ставка снижена до 5%. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по этой программе составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.  

По программе первоначальный взнос должен составлять не менее 20%  (в сентябре правительство повысило размер взноса с 15 до 20% по всем ипотечным программам с господдержкой) от стоимости квартиры. В том числе его можно оплатить за счет средств материнского капитала. В рамках программы также можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

Президент России Владимир Путин в конце февраля предложил продлить программу семейной ипотеки, которая завершается 1 июля 2024 года, еще на шесть лет — до 2030 года. В начале декабря Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб. «У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — говорил вице-премьер Марат Хуснуллин о позиции правительства по льготной ипотеке.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ипотека льготная ипотека Семья Минфин
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