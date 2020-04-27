ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

Банк России считает, что страховать риски ипотечных кредитов банки должны за свой счет. Для участников рынка это невыгодно — расходы на страхование они могут покрывать через повышение ставок по ипотеке

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Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками. Новый подход снизит издержки заемщиков и банков, а также повысит прозрачность сделок, рассчитывает регулятор.

Какие страховки сейчас применяются в ипотеке Единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование залога, как правило заложенной недвижимости клиента, следует из федерального закона «Об ипотеке» (102-ФЗ). Выгодоприобретателем по такому договору выступает банк-кредитор — именно он получает выплаты от страховой компании при наступлении страхового случая. Банк также может предложить застраховать жизнь и здоровье заемщика. Этот вид страхования не является обязательным по закону, но банки, как правило, повышают ставку по кредиту для тех, кто отказывается от дополнительного страхования. Страховыми случаями обычно считаются смерть заемщика, а также потеря трудоспособности из-за болезни. Кредиторы в некоторых случаях рекомендуют заемщикам оформить необязательное титульное страхование приобретаемой недвижимости. Этот вид договора покрывает риски утраты права собственности на имущество, если сделку по ее покупке вдруг признают недействительной. Оформление таких страховок распространено при выдаче ипотеки на готовое жилье на вторичном рынке.

Что хочет изменить ЦБ

Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов. При этом кредитор не сможет требовать от потребителя уплаты или возмещения страховой премии. Расходы на страхование понесет банк, и он же будет считаться выгодоприобретателем по таким сделкам.