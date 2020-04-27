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ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

Банк России считает, что страховать риски ипотечных кредитов банки должны за свой счет. Для участников рынка это невыгодно — расходы на страхование они могут покрывать через повышение ставок по ипотеке
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками. Новый подход снизит издержки заемщиков и банков, а также повысит прозрачность сделок, рассчитывает регулятор.

Какие страховки сейчас применяются в ипотеке

Единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование залога, как правило заложенной недвижимости клиента, следует из федерального закона «Об ипотеке» (102-ФЗ). Выгодоприобретателем по такому договору выступает банк-кредитор — именно он получает выплаты от страховой компании при наступлении страхового случая.

Банк также может предложить застраховать жизнь и здоровье заемщика. Этот вид страхования не является обязательным по закону, но банки, как правило, повышают ставку по кредиту для тех, кто отказывается от дополнительного страхования. Страховыми случаями обычно считаются смерть заемщика, а также потеря трудоспособности из-за болезни.

Кредиторы в некоторых случаях рекомендуют заемщикам оформить необязательное титульное страхование приобретаемой недвижимости. Этот вид договора покрывает риски утраты права собственности на имущество, если сделку по ее покупке вдруг признают недействительной. Оформление таких страховок распространено при выдаче ипотеки на готовое жилье на вторичном рынке.

Что хочет изменить ЦБ

Регулятор предлагает обязать банки страховать заложенное имущество, а также жизнь и здоровье ипотечных заемщиков без исключений — кредит может быть выдан только при наличии у клиента таких страховых полисов. При этом кредитор не сможет требовать от потребителя уплаты или возмещения страховой премии. Расходы на страхование понесет банк, и он же будет считаться выгодоприобретателем по таким сделкам.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В перечень страховых случаев по имущественному страхованию ЦБ предлагает внести:

  • утрату или повреждение имущества в результате пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий;
  • утрату или повреждение имущества третьими лицами, в том числе в результате грабежа или разбоя;
  • страховка не будет покрывать такие случаи, как атомный взрыв, военные действия, а также ущерб имуществу, возникший по вине самого заемщика.

При страховании здоровья и жизни ипотечного заемщика полис должен покрывать смерть по любой причине, получение человеком инвалидности первой или второй группы, длительный больничный, потерю клиентом дохода в результате эпидемий. В числе исключений — самоубийство заемщика или намеренное причинение вреда ради наступления страхового случая.

Если риски реализуются, банк получит от страховой компании выплату, которая должна быть направлена на погашение ипотечного кредита. В этом случае кредитор не сможет требовать исполнения обязательств от заемщика в размере страховой суммы. Страховая сумма по таким договорам должна быть равна размеру обязательств на конец каждого отчетного периода, указывает ЦБ.

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Как это изменит рынок

«На самом деле это революция», — оценивает инициативу ЦБ управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. По его словам, перенос расходов на страхование с заемщиков на кредиторов в первую очередь отразится на комиссионных доходах банков.

«При оформлении страховых договоров для ипотеки банк зарабатывает на комиссиях, причем сразу — кредит только выдан, проценты банк будет получать много лет, а комиссию сразу — и может направить это в прибыль. И страховые компании очень хорошо зарабатывают на этом виде, потому что там низкая убыточность, выплаты небольшие. И все это за счет заемщиков. А теперь получается, что все переворачивается с ног на голову», — отмечает Янин.

Возникшие расходы банков на страхование также приведут к изменению условий для заемщиков и страховщиков. «Банк своего не упустит, он все равно так или иначе это получит с заемщика. Но комиссии никакой не возникнет, банк будет сам выбирать страховую компанию и, скорее всего, диктовать свои условия, потому что переговорная позиция сильнее. Наверняка очень сильно снизятся страховые тарифы — банки будут выбирать либо компании с наиболее низкими тарифами, либо будут обращаться к своим дочерним структурам. Здесь могут возникнуть риски демпинга и того, что банки будут меньше обращать внимание на надежность и рейтинги страховых компаний», — перечисляет Янин.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Изменения приведут к дополнительным расходам банков, которые ранее включались в полную стоимость кредита и выплачивались заемщиками, отмечает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «К тому же это может существенно ограничить банки в получении комиссионного дохода от страховщиков. Если банки захотят компенсировать данную нагрузку за счет заемщиков, то это вполне может привести к росту средних ставок по ипотечным кредитам. Сегодня подобная мера уже практикуется — для заемщиков, отказавшихся от ипотечного страхования, как правило, действуют более высокие ставки по кредитам», — предупреждает он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, страхование, ипотека
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